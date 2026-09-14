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"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

Кристина Трохимчук
14 сентября 2026, 17:48
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Певица призналась, как глубокий стресс из-за ухода Нины Матвиенко повлиял на ее брак с Арсеном Мирзояном.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - развод
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - развод / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как смерть Нины Матвиенко повлияла на состояние ее дочери
  • Почему брак Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна оказался на грани разрыва

Популярная певица Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину рассказала о непростом периоде, с которым столкнулась ее семья после смерти легендарной народной артистки Нины Матвиенко. В это время напряжение между артисткой и Арсеном Мирзояном достигло критической точки, а их отношения оказались на грани разрыва.

Пережитое эмоциональное потрясение настолько сильно повлияло на Тоню, что она почувствовала отстраненность даже от собственных детей.

видео дня

"Это был очень колоссальный стресс. Это была такая очень проблема во мне", - откровенно поделилась артистка.

Тоня Матвиенко - отношения с Мирзояном
Тоня Матвиенко - отношения с Мирзояном / скрин из видео

Психологическое состояние певицы отразилось и на ее семейной жизни с Арсеном Мирзояном. Тоня призналась, что их отношения оказались на грани разрыва. Выбраться из тяжелого состояния ей помогли только время и поддержка семьи. Муж и близкие проявили терпение и окружили ее заботой в самый тяжелый период.

"Это нужно время и поддержка именно моих близких людей, чтобы они выдержали меня. Выдержали меня и не бросили в беде. Они так и сделали", - отметила Матвиенко.

Разводятся ли Матвиенко и Мирзоян
Разводятся ли Матвиенко и Мирзоян / скрин из видео

В разговоре с ведущим артистка также прокомментировала постоянные слухи в СМИ о том, что они с Мирзояном якобы неоднократно расставались. Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на бытовые ссоры, они с мужем никогда не разъезжались. Певица также заявила, что полностью доверяет Арсену, поскольку он ни разу не давал ей поводов для ревности или сомнений в его верности.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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Также Виталий Борисюк признался в ревности к новому избраннику 24-летней дочери Анны. Актер и его жена Ольга Сумская рассказали, как справляются с тем, что их дочь выросла и начала строить личную жизнь отдельно от родителей.

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О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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