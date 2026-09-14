"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

Певица призналась, как глубокий стресс из-за ухода Нины Матвиенко повлиял на ее брак с Арсеном Мирзояном.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - развод / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как смерть Нины Матвиенко повлияла на состояние ее дочери

Почему брак Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна оказался на грани разрыва

Популярная певица Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину рассказала о непростом периоде, с которым столкнулась ее семья после смерти легендарной народной артистки Нины Матвиенко. В это время напряжение между артисткой и Арсеном Мирзояном достигло критической точки, а их отношения оказались на грани разрыва.

Пережитое эмоциональное потрясение настолько сильно повлияло на Тоню, что она почувствовала отстраненность даже от собственных детей.

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"Это был очень колоссальный стресс. Это была такая очень проблема во мне", - откровенно поделилась артистка.

Тоня Матвиенко - отношения с Мирзояном / скрин из видео

Психологическое состояние певицы отразилось и на ее семейной жизни с Арсеном Мирзояном. Тоня призналась, что их отношения оказались на грани разрыва. Выбраться из тяжелого состояния ей помогли только время и поддержка семьи. Муж и близкие проявили терпение и окружили ее заботой в самый тяжелый период.

"Это нужно время и поддержка именно моих близких людей, чтобы они выдержали меня. Выдержали меня и не бросили в беде. Они так и сделали", - отметила Матвиенко.

Разводятся ли Матвиенко и Мирзоян / скрин из видео

В разговоре с ведущим артистка также прокомментировала постоянные слухи в СМИ о том, что они с Мирзояном якобы неоднократно расставались. Матвиенко подчеркнула, что, несмотря на бытовые ссоры, они с мужем никогда не разъезжались. Певица также заявила, что полностью доверяет Арсену, поскольку он ни разу не давал ей поводов для ревности или сомнений в его верности.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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