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"Готовим борщ": звезда сериала "Великолепный век" оскандалился в РФ

Кристина Трохимчук
14 сентября 2026, 15:55
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Турецкий актер Халит Эргенч, исполнивший роль султана Сулеймана, выступил на пропагандистском фестивале в Екатеринбурге.
Халит Эргенч приехал в РФ
Халит Эргенч приехал в РФ / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com, Халит Эргенч

Вы узнаете:

  • Халит Эргенч приехал в РФ
  • Как турецкий актер опозорился, упомянув украинский борщ

Турецкий актер Халит Эргенч, снискавший широкую популярность благодаря роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", приехал в Россию. Знаменитость стал одним из зарубежных гостей Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, где выступил с пятиминутной речью на открытии мероприятия, сообщают росСМИ.

В своих заявлениях артист рассыпался в комплиментах государству-агрессору, размышлял о "единстве" и "важности общения молодежи", а также восхищался атмосферой на площадке.

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"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а энергия, царящая здесь, просто поражает", - заявил Эргенч.

Халит Эргенч прославился ролью Сулеймана
Халит Эргенч прославился ролью Сулеймана / фото: instagram.com, Халит Эргенч

Актер также подчеркнул, что общение с молодежью "дарит ему надежду на человечество", решив полностью проигнорировать тот факт, что мероприятие проходит в стране-агрессоре. Более того, он заявил о готовности сняться в новых проектах в РФ.

Визит турецкой звезды не обошелся без громкого провала. В разговоре с местными журналистами Эргенч неожиданно переключился на кулинарную тему и заговорил об украинском борще в контексте "русской кухни".

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это замечательный суп. Я – поклонник супов", - заявил артист.

Халит Эргенч в Екатеринбурге
Халит Эргенч в Екатеринбурге / скрин из видео

Своим заявлением актер продемонстрировал полное незнание истории, ведь культура приготовления украинского борща официально внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия.

Примечательно, что визит артиста в РФ происходит на фоне его проблем с законом на родине. В 2025 году уголовный суд в Стамбуле признал Халита Эргенча виновным в даче ложных показаний по делу, связанному с масштабными протестами в парке Гези в 2013 году. Актеру назначили 1 год, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. Вынесение приговора было приостановлено - Эргенч останется на свободе, если не совершит новых правонарушений в течение испытательного срока.

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Про персону: Халит Эргенч

Халит Эргенч - популярный турецкий актер и певец, получивший мировую известность благодаря роли султана Сулеймана I в культовом сериале "Великолепный век", а также главным ролям в проектах "Тысяча и одна ночь" и "Моя родина - это ты", сообщает Википедия. Родившись в Стамбуле в семье актера Мехмета Саита Эргенча, он изначально поступал на специальность морского инженера, однако затем сменил вектор и окончил отделение оперного и музыкального театра Университета изобразительных искусств имени Мимара Синана. До начала успешной актерской карьеры Халит подрабатывал оператором ПК и маркетологом, а также выступал на сцене в качестве бэк-вокалиста и танцора.

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