"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

Вы узнаете:
- Максим Галкин опубликовал фото с дочерью
- Как выглядит 12-летняя Лиза Галкина
Шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, показал в Instagram новое селфи с 12-летней дочерью Елизаветой. Кадр, сделанный во время отдыха у моря, продемонстрировал теплые и искренние отношения между звездным отцом и его наследницей.
На снимке артист с пышными кудрявыми волосами позирует рядом с дочерью в прозрачной морской воде. Лиза в голубом купальнике, с аккуратно убранными назад светлыми волосами и желтым браслетом на запястье мило прищурилась от яркого солнца и жизнерадостно улыбнулась в камеру.
Подписчики шоумена пришли в восторг от нового снимка и принялись активно обсуждать, как сильно изменилась Лиза и насколько она становится похожей на своего отца. Поклонники засыпали публикацию теплыми комментариями.
"Ох уж этот прищур один на двоих! Какие классные - отец и дочь! Будьте счастливы"
"Дочка похожа на вас, тут очень хорошо видно! Значит, счастливая будет, если на папу"
"Лизочка красавица. Скоро уже 13. Совсем взрослая"
"Лиза настоящее солнышко! Такой теплый и добрый свет исходит от нее"
Помимо комплиментов внешности, фолловеры проявили интерес и к учебе звездных детей в связи с их постоянными поездками. Максим не стал отмалчиваться и рассказал, в какую школу ходят его наследники.
"В обычную школу ходят. Сегодня суббота", - ответил Галкин.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".
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