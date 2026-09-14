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"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

Кристина Трохимчук
14 сентября 2026, 10:58
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Шоумен поделился солнечным семейным кадром с отдыха.
Максим Галкин показал дочь
Максим Галкин показал дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин опубликовал фото с дочерью
  • Как выглядит 12-летняя Лиза Галкина

Шоумен Максим Галкин, который поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, показал в Instagram новое селфи с 12-летней дочерью Елизаветой. Кадр, сделанный во время отдыха у моря, продемонстрировал теплые и искренние отношения между звездным отцом и его наследницей.

На снимке артист с пышными кудрявыми волосами позирует рядом с дочерью в прозрачной морской воде. Лиза в голубом купальнике, с аккуратно убранными назад светлыми волосами и желтым браслетом на запястье мило прищурилась от яркого солнца и жизнерадостно улыбнулась в камеру.

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Как выглядит Лиза Галкина
Как выглядит Лиза Галкина / фото: instagram.com, Максим Галкин

Подписчики шоумена пришли в восторг от нового снимка и принялись активно обсуждать, как сильно изменилась Лиза и насколько она становится похожей на своего отца. Поклонники засыпали публикацию теплыми комментариями.

"Ох уж этот прищур один на двоих! Какие классные - отец и дочь! Будьте счастливы"

"Дочка похожа на вас, тут очень хорошо видно! Значит, счастливая будет, если на папу"

"Лизочка красавица. Скоро уже 13. Совсем взрослая"

"Лиза настоящее солнышко! Такой теплый и добрый свет исходит от нее"

Максим Галкин с дочкой на отдыхе
Максим Галкин с дочкой на отдыхе / фото: instagram.com, Максим Галкин

Помимо комплиментов внешности, фолловеры проявили интерес и к учебе звездных детей в связи с их постоянными поездками. Максим не стал отмалчиваться и рассказал, в какую школу ходят его наследники.

"В обычную школу ходят. Сегодня суббота", - ответил Галкин.

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой попала под атаку вражеских дронов во время путешествия поездом. Певица рассказала в Instagram об опасном инциденте и пережитом шоке во время поездки в Польшу.

Также Мирослава Филипович рассказала о своих гонорарах и кризисе в украинском кино. Актриса призналась, что за съемки в "Слуге народа" получала 200–250 долларов за смену, а сегодня рынок просел настолько, что опытной звезде предлагают скромные 3000 гривен.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин - российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц - "иностранных агентов".

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