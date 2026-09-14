"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

Вы узнаете:
- С кем встречается дочь Сумской и Борисюка
- Почему Виталий Борисюк испытывает ревность к избраннику Анны
- Какими должен обладать зять Ольги Сумской
Актерская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк в проекте "Ближче до зірок" откровенно рассказали, как отреагировали на новые отношения своей 24-летней дочери Анны. Девушка уже более года состоит в отношениях и живет отдельно от звездных родителей, которых уже успела познакомить со своим избранником.
Виталий Борисюк признался, что ему до сих пор непросто принять тот факт, что дочь выросла и строит собственную жизнь. Звездный отец рассказал, что чувствует ревность к человеку, который вышел на первый план в жизни Анны.
"Все равно я в душе что-то чувствую, такую себе ревность к ребенку, потому что это девочка. Отдаешь какому-то чужому мужчине", - поделился чувствами артист.
В свою очередь, Ольга Сумская относится к взрослению дочери с пониманием и заботой. Для актрисы главное, чтобы рядом с Анной был надежный и достойный человек.
"Чтобы он был хорошим человеком и ответственным, конечно. Это самое главное. Я смотрю на вещи Ани и обнимаю ее портрет, целую, молюсь за нее, чтобы все было хорошо. Дети улетают, это естественно, поэтому она строит свою жизнь, дай Бог, чтобы у нее была своя семья", - отметила Ольга.
Сама Анна ранее делилась подробностями о личной жизни и отметила, что ее избранник не принадлежит к актерской среде. Пока она не хочет афишировать личность своего избранника.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу через пять месяцев после рождения первенца откровенно рассказала о муже. Певица призналась в Instagram, что ее таинственный избранник оказался очень ответственным отцом и раскрыла, планируют ли они второго ребенка.
Также шоумен Максим Галкин поделился свежим селфи с 12-летней дочерью Елизаветой во время отдыха на пляже. Фанатыы в Instagram пришли в восторг от снимка и спорят, на кого из родителей больше похожа взрослеющая Лиза.
Читайте также:
- "Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом
- "В поезд попал шахед": Полякова с дочерью попали под атаку
- На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред