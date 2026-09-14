Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

Кристина Трохимчук
14 сентября 2026, 13:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Знаменитые актеры поделились эмоциями от знакомства с возлюбленным Анны.
Личная жизнь дочери Ольги Сумской
Личная жизнь дочери Ольги Сумской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • С кем встречается дочь Сумской и Борисюка
  • Почему Виталий Борисюк испытывает ревность к избраннику Анны
  • Какими должен обладать зять Ольги Сумской

Актерская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк в проекте "Ближче до зірок" откровенно рассказали, как отреагировали на новые отношения своей 24-летней дочери Анны. Девушка уже более года состоит в отношениях и живет отдельно от звездных родителей, которых уже успела познакомить со своим избранником.

Виталий Борисюк признался, что ему до сих пор непросто принять тот факт, что дочь выросла и строит собственную жизнь. Звездный отец рассказал, что чувствует ревность к человеку, который вышел на первый план в жизни Анны.

видео дня
Ольга Сумская с дочерью
Ольга Сумская с дочерью / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Все равно я в душе что-то чувствую, такую себе ревность к ребенку, потому что это девочка. Отдаешь какому-то чужому мужчине", - поделился чувствами артист.

В свою очередь, Ольга Сумская относится к взрослению дочери с пониманием и заботой. Для актрисы главное, чтобы рядом с Анной был надежный и достойный человек.

Ольга Сумская с дочерью
С кем встречается Анна Борисюк / фото: facebook.com, Ольга Сумская

"Чтобы он был хорошим человеком и ответственным, конечно. Это самое главное. Я смотрю на вещи Ани и обнимаю ее портрет, целую, молюсь за нее, чтобы все было хорошо. Дети улетают, это естественно, поэтому она строит свою жизнь, дай Бог, чтобы у нее была своя семья", - отметила Ольга.

Сама Анна ранее делилась подробностями о личной жизни и отметила, что ее избранник не принадлежит к актерской среде. Пока она не хочет афишировать личность своего избранника.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу через пять месяцев после рождения первенца откровенно рассказала о муже. Певица призналась в Instagram, что ее таинственный избранник оказался очень ответственным отцом и раскрыла, планируют ли они второго ребенка.

Также шоумен Максим Галкин поделился свежим селфи с 12-летней дочерью Елизаветой во время отдыха на пляже. Фанатыы в Instagram пришли в восторг от снимка и спорят, на кого из родителей больше похожа взрослеющая Лиза.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ольга Сумская Виталий Борисюк новости шоу бизнеса Анна Борисюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

15:04Война
Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

14:16Фронт
РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:42Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Последние новости

15:12

Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

15:04

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

14:55

Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

14:45

"Это чистая политика и борьба за влияние" — политолог об обмене ударами между Генпрокуратурой, НАБУ и САП

14:26

Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
14:16

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

13:35

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

Реклама
12:56

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

12:55

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

12:47

"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

12:28

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зимеВидео

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

11:04

К 2030 году все может измениться: создатели ИИ предупредили об угрозе длячеловечества

Реклама
11:00

Гороскоп на завтра, 15 сентября: Тельцам — счастье, Ракам — прибыль

10:58

"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

10:40

Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

10:12

Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски - СМИ

10:00

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известноФото

09:52

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

09:51

"В поезд попал шахед": Полякова с дочерью попали под атаку

09:42

"Дизельный ультиматум": Трамп обратился с требованием к Зеленскому

08:45

РФ сбросила бомбы на Изюм: разрушены жилые дома, пострадал младенецФото

08:43

Генпрокурор Кравченко объявил подозрение директору НАБУ Кривоносу: что известно

08:23

РФ разрушила один из крупнейших заводов керамики в Украине: сколько займет восстановление

08:10

Рекордные потери транспорта РФ: Коваленко рассказал, как логистика оккупантов оказалась в кризисемнение

07:54

Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

06:52

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

05:11

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

04:44

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

04:09

Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

03:33

Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

02:30

Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

Реклама
00:23

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

13 сентября, воскресенье
23:19

Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

22:59

Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

22:37

Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

22:23

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

21:43

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

21:39

Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

21:07

РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

20:29

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

19:55

Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новаяВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять