Меган Маркл показала настоящего принца Гарри в кругу семьи и обратилась к нему

Герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram милое видео с принцем Гарри и детьми.

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Меган Маркл обратилась к принцу Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган

Вы узнаете:

Как Меган Маркл поздравила мужа с днем рождения

Какие кадры с Арчи и Лилибет попали в ролик

Сегодня, 15 сентября принц Гарри отмечает день рождения. По этому случаю его супруга Меган Маркл выступила с публичным поздравлением в Instagram, тронув поклонников семейным архивным видео.

В опубликованном ролике герцогиня собрала целый калейдоскоп душевных и живых моментов. На одном из кадров принц Гарри лихо управляет красным квадроциклом, пока сзади сидят дети, а рядом бежит их черный лабрадор. На другом снимке - семейный досуг на свежем воздухе: заботливый отец помогает сыну Арчи стрелять из лука по шарикам на самодельном стенде. Также в ролик попал нежный момент, где Гарри целует маленькую Лилибет в гольф-каре, а дополняет подборку эффектное черно-белое фото самого именинника в кепке и очках.

видео дня

Принц Гарри - день рождения / фото: instagram.com, Меган Маркл

В качестве музыкального сопровождения Меган выбрала эмоциональную композицию "Simply the Best" в исполнении группы The Hound + The Fox, а сам пост сопроводила лаконичным посланием.

"Он просто лучший. С днем рождения, любимый", - написала Маркл.

Напомним, что сама герцогиня тоже недавно отметила личный праздник: в августе Меган Маркл исполнилось 45 лет.

Принц Гарри с Меган Маркл и дочерью Лилибет / фото: instagram.com, Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию

Особое внимание поклонников приковано к серьезным переменам в жизни герцогской пары. После шести лет проживания в США супруги приняли решение вернуться в Великобританию вместе с детьми. Переезд уже завершился, а дети пары - Арчи и Лилибет - успели пойти в местную школу, начав новый учебный год на родине отца.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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