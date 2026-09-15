Нацотбор-2027 получил нового музыкального продюсера: кто заменит Джамалу

"Суспільне Мовлення" объявило о старте Национального отбора.

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Кто стал продюсером Нацотбора-2027 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала; скрин из видео

Вы узнаете:

Кто стал музыкальным продюсером Национального отбора

Как изменится Нацотбор на Евровидение 2027

Украина примет участие в 71-м песенном конкурсе "Евровидение-2027", который состоится в Болгарии, сообщает "Суспільне Мовлення". В условиях сложной ситуации с безопасностью и потенциальных зимних вызовов организаторы намерены сделать все возможное, чтобы достойно представить страну на главной музыкальной сцене Европы.

Прием заявок на участие в Национальном отборе открыт с 15 сентября по 2 ноября 2026 года включительно. Имя финалиста, который представит Украину, станет известно в феврале 2027 года. Из-за рисков безопасности формат проведения финала будет адаптирован к текущим реалиям.

видео дня

"Евровидение сегодня - критически важный инструмент прямого взаимодействия с сотнями миллионов европейцев. Для Украины участие в конкурсе - это прежде всего о субъектности, защите культурного суверенитета и возможности держать украинский контекст в фокусе мирового внимания вплоть до самого финала", - считает глава правления "Суспільного Мовлення" Николай Чернотицкий.

Евровидение 2027 - Украина подтвердила участие / фото: instagram.com, Евровидение Украина

Нацотбор на Евровидение 2027 - кто заменит Джамалу

Музыкальным продюсером Нацотбора-2027 вновь назначен музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), сообщает "Суспільне Мовлення". Имея успешный опыт прошлых лет, он поможет раскрыть потенциал новых участников. Ранее под его руководством были открыты такие масштабные хиты, как "Teresa & Maria" от alyona alyona & Jerry Heil, "Heart Of Steel" от TVORCHI, "Place I Call Home" от Ziferblat и "LaLaLa" от YAKTAK.

Сам музыкант признается, что осознает все сложности организации отбора в военное время. Он отметил, что из-за напряженной ситуации артисты тщательно взвешивают риски перед тем, как принять решение об участии в конкурсе.

Дмитрий Шуров - новый продюсер Нацотбора-2027 / фото: Суспільне

"Я осознаю, что каждый следующий отбор может быть сложнее предыдущих как из-за нашей общей трагедии войны, так и потому, что не так много артистов сейчас готовы рисковать и вкладываться, бросая себя на общественную амбразуру. Впрочем, мы с командой думаем долгой исторической дистанцией, ведь каждое "сегодня" создает каждое "завтра", - прокомментировал Дмитрий Шуров.

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