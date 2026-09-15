"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

Вы узнаете:
- Как Оскар помогает звездному папе на саундчеках
- Какую песню Виталия Козловского любит его сын
Украинский певец Виталий Козловский поделился со своими поклонниками в Instagram трогательным роликом с двухлетним сыном Оскаром, который уже становится частым гостем на папиных концертах и главной поддержкой за кулисами.
На видео маленький Оскар пришел поддержать отца во время подготовки к очередному выступлению. Малыш активно прогуливался по концертной площадке, танцевал, пробовал играть на гитаре и даже попросил включить его любимую композицию из репертуара папы - "Краса та розлука".
На одном из кадров подросший мальчик запечатлен в наушниках и с микрофоном в руках, подражая отцу. Завершился саундчек искренней детской реакцией - оценив старания папы, Оскар восторженно крикнул: "Браво!".
"Мой главный источник мотивации и вдохновения", - не сдержал эмоций Виталий Козловский.
Милое видео вызвало волну умиления среди подписчиков артиста, которые засыпали мальчика комплиментами в комментариях. Не осталась в стороне и супруга певца Юлия Бакуменко.
"Котусик. Как же он хочет быть как папа", - написала жена артиста.
Поклонники исполнителя также отметили особый контакт между отцом и сыном, подчеркнув, что иметь такого маленького вдохновителя - настоящая радость.
"Это счастье иметь такого мотиватора! Радуемся за вас".
"Дети – наше все. Приятно наблюдать за Виталием в роли отца".
"Какой классный малыш, у него яркое будущее".
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О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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