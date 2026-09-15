Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

Кристина Трохимчук
15 сентября 2026, 17:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Виталий Козловский показал, как его поддерживает сын во время концертов.
Сын Виталия Козловского поддержал отца
Сын Виталия Козловского поддержал отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как Оскар помогает звездному папе на саундчеках
  • Какую песню Виталия Козловского любит его сын

Украинский певец Виталий Козловский поделился со своими поклонниками в Instagram трогательным роликом с двухлетним сыном Оскаром, который уже становится частым гостем на папиных концертах и главной поддержкой за кулисами.

На видео маленький Оскар пришел поддержать отца во время подготовки к очередному выступлению. Малыш активно прогуливался по концертной площадке, танцевал, пробовал играть на гитаре и даже попросил включить его любимую композицию из репертуара папы - "Краса та розлука".

видео дня
Сын Козловского поиграл на гитаре
Сын Козловского поиграл на гитаре / скрин из видео

На одном из кадров подросший мальчик запечатлен в наушниках и с микрофоном в руках, подражая отцу. Завершился саундчек искренней детской реакцией - оценив старания папы, Оскар восторженно крикнул: "Браво!".

"Мой главный источник мотивации и вдохновения", - не сдержал эмоций Виталий Козловский.

Милое видео вызвало волну умиления среди подписчиков артиста, которые засыпали мальчика комплиментами в комментариях. Не осталась в стороне и супруга певца Юлия Бакуменко.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / скрин из видео

"Котусик. Как же он хочет быть как папа", - написала жена артиста.

Поклонники исполнителя также отметили особый контакт между отцом и сыном, подчеркнув, что иметь такого маленького вдохновителя - настоящая радость.

"Это счастье иметь такого мотиватора! Радуемся за вас".

"Дети – наше все. Приятно наблюдать за Виталием в роли отца".

"Какой классный малыш, у него яркое будущее".

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Yagoda впервые рассказала о детской проблеме со слухом. В Instagram артистка призналась, что слышала одним ухом на 30%, а другим - на 70%, и поделилась подробностями своего пути к выздоровлению.

Также Украина подтвердила участие в Евровидении-2027 в Болгарии. "Суспільне Мовлення" адаптирует формат Национального отбора с учетом ситуации с безопасностью и возможных зимних вызовов. Также конкурс получил нового музыкального продюсера.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по Донбассу

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по Донбассу

17:42Аналитика
Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:53Экономика
Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

15:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созреть

Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созреть

Последние новости

17:42

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по Донбассу

17:08

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

16:51

Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

16:48

Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

16:05

Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодамиВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
15:53

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:50

Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

15:28

Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

15:13

"Слезы не от боли": украинская певица годами скрывала потерю слухаВидео

Реклама
15:07

Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели

15:00

В Кремле назвали условия энергетического перемирия — что требуют от Украины

14:52

Лавров назвал "виновных" в продолжении войны и заговорил о "компромиссах"

14:32

Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

14:22

Умерла популярная французская актриса и певицаВидео

14:03

Их носят тысячи людей: фамилии украинцев, чьи предки были богачами

13:40

Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

13:39

Нацотбор-2027 получил нового музыкального продюсера: кто заменит ДжамалуВидео

13:37

ВСУ разгромили Сызранский НПЗ и завод БПЛА "Атлант Аэро": новые подробности

13:20

Гороскоп Таро на завтра 16 сентября: Близнецам - говорить, Овнам - решение

12:59

Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты

Реклама
12:51

Действия Буданова являются ключом к изменению позиции США в отношении России, — профессор Института Клинтона

12:41

Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд

12:32

"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

12:18

Не стоит выбрасывать: как использовать пустые упаковки из-под кетчупа и майонеза

12:15

Безграмотная Лорак снова опозорилась в социальной сети

11:50

Целая клумба из трех коробочек: как собирать семена бархатцев осеньюВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 16 сентября: Быкам - границы, Крысам - понимание

11:44

Российский фрегат выпустил ракеты по вертолёту одной из стран НАТО

11:43

Умерла легендарная украинская актриса

11:23

Резкое похолодание прервет бабье лето: когда в Украине изменится погода

10:46

Оккупанты отступают: Украина начала масштабную операцию "Вивальди" на Донетчине

10:45

Россия охотится на украинские АЗС: где возможен дефицит и почему топливо может резко подорожать

10:41

Ким Чен Ын выступил с новым заявлением о войне в Украине и дал обещание Путину

10:40

Защитит от соседей и простуды: зачем сажать бузину на участке и как это сделатьВидео

10:36

Меган Маркл показала настоящего принца Гарри в кругу семьи и обратилась к немуВидео

10:25

Вместо котлет: рецепт шикарного ужина из фарша за 45 минут

09:54

Анита Луценко показала лицо нового избранника — с кем встречается тренер

09:50

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

09:48

Михаил Федоров был трудоустроен на созданную под него должность и забронирован за один день, - президент фонда

09:23

Энергетическое перемирие с РФ: насколько успешным для Украины может быть соглашение

Реклама
09:22

РФ расширила базу реактивных дронов: 100 "Гераней" заметили в 180 км от границы

08:10

Россия приближается к пределу: Жовтенко рассказал, как Кремль проверяет НАТО на прочностьмнение

08:03

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

07:59

Истребители НАТО сбили дрон над Литвой: вторжение произошло со стороны Беларуси

07:26

Ракеты и дроны ударили по РФ: горит крупный НПЗ, поражены склады Ozon

06:53

Атака дронов на Киев: реактивные БПЛА ударили по АЗС и складамФото

05:55

Приняла таблетку: что стало причиной смерти Хайден Панеттьери

05:37

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работаютВидео

05:00

Судьба подарит второй шанс: три знака зодиака оставят одиночество позади

04:41

Черная смола, которую в СССР считали настоящей панацеей: что такое мумие на самом деле

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять