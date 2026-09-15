"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

Виталий Козловский показал, как его поддерживает сын во время концертов.

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Сын Виталия Козловского поддержал отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко; скрин из видео

Вы узнаете:

Как Оскар помогает звездному папе на саундчеках

Какую песню Виталия Козловского любит его сын

Украинский певец Виталий Козловский поделился со своими поклонниками в Instagram трогательным роликом с двухлетним сыном Оскаром, который уже становится частым гостем на папиных концертах и главной поддержкой за кулисами.

На видео маленький Оскар пришел поддержать отца во время подготовки к очередному выступлению. Малыш активно прогуливался по концертной площадке, танцевал, пробовал играть на гитаре и даже попросил включить его любимую композицию из репертуара папы - "Краса та розлука".

видео дня

Сын Козловского поиграл на гитаре / скрин из видео

На одном из кадров подросший мальчик запечатлен в наушниках и с микрофоном в руках, подражая отцу. Завершился саундчек искренней детской реакцией - оценив старания папы, Оскар восторженно крикнул: "Браво!".

"Мой главный источник мотивации и вдохновения", - не сдержал эмоций Виталий Козловский.

Милое видео вызвало волну умиления среди подписчиков артиста, которые засыпали мальчика комплиментами в комментариях. Не осталась в стороне и супруга певца Юлия Бакуменко.

Виталий Козловский с сыном / скрин из видео

"Котусик. Как же он хочет быть как папа", - написала жена артиста.

Поклонники исполнителя также отметили особый контакт между отцом и сыном, подчеркнув, что иметь такого маленького вдохновителя - настоящая радость.

"Это счастье иметь такого мотиватора! Радуемся за вас".

"Дети – наше все. Приятно наблюдать за Виталием в роли отца".

"Какой классный малыш, у него яркое будущее".

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

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О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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