Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

Кратко:
- Концерт прошел в Национальном музыкальном зале Мадрида
- Аранжировки песен подготовил испанский композитор Алехандро Вивас Пуиг
Мадридский метрополитенский оркестр и хор Талия (Talía) исполнили известные украинские хиты "Евровидения" в необычной симфонической обработке. Музыканты из Испании сыграли на украинском языке "Стефанию" Kalush Orchestra, "Дикие танцы" Русланы, "Шум" Go_A и Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.
Особенно пользователям из Украины запомнился фрагмент с песней Сердючки. Участники хора с серьезными лицами и нотами в руках исполняют знакомую часть композиции "зибен, зибен, ай-лю-лю", а оркестр сопровождает вокал симфонической аранжировкой. Запись выступления появилась в Instagram и вызвала восторженную реакцию пользователей.
При этом видео, которое сейчас активно обсуждают в украинских соцсетях, было записано еще в феврале 2026 года. Концерт прошел в Национальном музыкальном зале Мадрида в рамках проекта Eurocanción Sinfonica от Grupo Talía. Его посвятили симфоническим версиям известных композиций, звучавших на "Евровидении".
Видео можно посмотреть здесь.
Пользователи в соцсети Тhreads начали активно комментировать перформанс:
"Бах, Моцарт, Бетховен, Сердючка – классика вечная", - говорится в сообщении.
Другой пользователь так отреагировал на перформанс: "Этот господин не спел, а прожил. Настоящий фанат виден сразу".
Аранжировки украинских песен подготовил испанский композитор Алехандро Вивас Пуиг. За дирижерский пульт встал Сильвия Санс Торре.
Именно Сильвия Санс Торре основала Мадридский метрополитенский оркестр в 2011 году. Коллектив входит в музыкальное объединение Grupo Concertante Talía, частью которого также является хор Талия.
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О персоне: Верка Сердючка
Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия". В 2007 году Сердючка приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение-2007" в Хельсинки. С песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла 2 место и получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007".
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