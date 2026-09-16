"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

Народная артистка Украины удивила поклонников смелым перевоплощением.

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Ольга Сумская стала брюнеткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская сменила цвет волос и прическу

Почему поклонники сравнили артистку с Софией Ротару

Украинская актриса Ольга Сумская решилась на неожиданный бьюти-эксперимент. В Instagram артистка показала результат перевоплощения в роковую брюнетку.

Поклонники уже много лет привыкли видеть звезду исключительно с длинными светлыми волосами, однако на этот раз артистка предстала в абсолютно новом для себя образе.

видео дня

Ольга Сумская сменила имидж / скрин из видео

В преображении знаменитости принял участие известный звездный визажист Егор Андрюшин. Он сделал Сумской сдержанный макияж с выразительным акцентом на глаза и подобрал короткий черный парик с каре. Стильный эффектный образ дополнил кожаный жакет. Актриса осталась в полном восторге от результата работы мастера.

"Перевоплощение от Егора! Спасибо, Егор! Это было фантастически", - поделилась Ольга Сумская.

Ольгу Сумскую сравнили с Софией Ротару / скрин из видео

Поклонники артистки мгновенно отреагировали на смелый эксперимент в комментариях. Многие отметили, что темный цвет волос очень идет Сумской и даже визуально омолаживает ее, а некоторые пользователи и вовсе сравнили актрису с певицей Софией Ротару.

"Какая Ольга красивая! Так даже красивее, чем блондинка!"

"Перевоплощение бомбезное. Почему-то Софию Михайловну напомнила..."

"Стала похожа на Софию Ротару"

"А говорят, что блонд молодит, яркий пример, где шатен значительно молодит"

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Виталий Козловский показал трогательное видео с двухлетним сыном Оскаром на концерте. Малыш танцевал за кулисами, пробовал играть на гитаре и поддерживал звездного отца, попросив включить любимую песню.

Также певице Yagoda полностью вернули слух с помощью операции. Артистка призналась, что с детства страдала от проблем со слухом и компенсировала их интуитивно, а месяц назад перенесла хирургическое вмешательство для того, чтобы снова сполна наслаждаться музыкой.

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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