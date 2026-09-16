"Похожа на Ротару": неузнаваемая Сумская стала брюнеткой

Вы узнаете:
- Ольга Сумская сменила цвет волос и прическу
- Почему поклонники сравнили артистку с Софией Ротару
Украинская актриса Ольга Сумская решилась на неожиданный бьюти-эксперимент. В Instagram артистка показала результат перевоплощения в роковую брюнетку.
Поклонники уже много лет привыкли видеть звезду исключительно с длинными светлыми волосами, однако на этот раз артистка предстала в абсолютно новом для себя образе.
В преображении знаменитости принял участие известный звездный визажист Егор Андрюшин. Он сделал Сумской сдержанный макияж с выразительным акцентом на глаза и подобрал короткий черный парик с каре. Стильный эффектный образ дополнил кожаный жакет. Актриса осталась в полном восторге от результата работы мастера.
"Перевоплощение от Егора! Спасибо, Егор! Это было фантастически", - поделилась Ольга Сумская.
Поклонники артистки мгновенно отреагировали на смелый эксперимент в комментариях. Многие отметили, что темный цвет волос очень идет Сумской и даже визуально омолаживает ее, а некоторые пользователи и вовсе сравнили актрису с певицей Софией Ротару.
"Какая Ольга красивая! Так даже красивее, чем блондинка!"
"Перевоплощение бомбезное. Почему-то Софию Михайловну напомнила..."
"Стала похожа на Софию Ротару"
"А говорят, что блонд молодит, яркий пример, где шатен значительно молодит"
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Ранее Главред сообщал, что Виталий Козловский показал трогательное видео с двухлетним сыном Оскаром на концерте. Малыш танцевал за кулисами, пробовал играть на гитаре и поддерживал звездного отца, попросив включить любимую песню.
Также певице Yagoda полностью вернули слух с помощью операции. Артистка призналась, что с детства страдала от проблем со слухом и компенсировала их интуитивно, а месяц назад перенесла хирургическое вмешательство для того, чтобы снова сполна наслаждаться музыкой.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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