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Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с ужином короля за 44 с

Виталий Кирсанов
16 сентября 2026, 04:00
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Головоломки - отличный способ провести свободное время с пользой. Они помогают держать мозг в тонусе и одновременно тренируют различные когнитивные навыки.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные тесты особенно полезны: они развивают внимательность, концентрацию, память и способность замечать небольшие детали. Об этом пишет Jagranjosh.

Предлагаем проверить, насколько хорошо развита ваша наблюдательность. Перед вами две картинки, на которых изображен ужин короля. На первый взгляд изображения выглядят совершенно одинаково, но на самом деле художник спрятал между ними три отличия.

На выполнение задания есть всего 44 секунды. За это время необходимо внимательно рассмотреть обе картинки, сопоставить детали и найти все несовпадения.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не торопитесь и обращайте внимание даже на самые мелкие элементы. Разница может заключаться в цвете предмета, отсутствии какой-либо детали или, наоборот, появлении нового элемента на одном из изображений.

Подобные головоломки помогают тренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро замечать изменения.

Если да - поздравляем! Это отличный результат, который говорит о вашей внимательности и хорошей наблюдательности.

Если с первого раза обнаружить все различия не получилось, не расстраивайтесь. Еще раз внимательно сравните изображения, воспользуйтесь подсказкой, а затем попробуйте решить другие подобные головоломки.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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