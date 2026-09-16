"Идеальный герой - покойник": Каменских сделала новое скандальное заявление

Певица эмоционально ответила на хейт в сети.

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Настя Каменских - скандал / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как Настя Каменских отреагировала на скандальное интервью

Что артистка сказала о попадании в базу сайта "Миротворец"

Певица Настя Каменских впервые отреагировала на громкий скандал вокруг совместного интервью со своим мужем Потапом российской журналистке Катерине Гордеевой. В своем Instagram артистка записала эмоциональное видео, порассуждав о хейте, который она получила.

Артистка опубликовала эмоциональный пост, в котором заявила, что честность для нее важнее желания угодить публике. Исполнительница даже вывела на экран критические комментарии о себе, сделав вид, что они ее не задевают.

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Настя Каменских про кисту / скрин из видео

"Никогда не говорите о себе правду, если ваша задача – понравиться. Но если вам пофиг, то это единственный способ остаться человеком в 2026 году. Любое желание угодить в наше время рано или поздно превратит вас в заложников. Если я иду на интервью, я не думаю, кого мне нужно удовлетворить сказанным. Если я захочу сделать себе рекламу, я куплю себе большой баннер. Если я захочу, чтобы меня все любили, я буду молчать", - жестко высказалась Каменских.

Продолжая размышления о реакции общества, исполнительница отметила, что идеальных людей для публики не существует, а попытки соответствовать чужим ожиданиям убивают все живое. Говоря об этом, певица жизнерадостно прогуливалась по Парижу, приправляя свою речь сексуализироваными жестами.

Настя Каменских - интервью Гордеевой / скрин из видео

"Идеальный герой для любого общества – покойник. Он не меняется, не косячит и не бывает неудобным. Хочешь абсолютно безусловной любви? Перестань существовать. Ну, как минимум убей в себе все живое и честное. Желать "сдохни в конвульсиях", аргументируя честью, нравственностью и моралью, это как пить за здоровье. Я буду менять мнение, буду ошибаться и наверняка еще что-нибудь там ляпну, но есть вещь, которую я совершенно точно не хочу менять. Мне очень нравится жить", - подытожила певица.

Примечательно, что факт своего внесения в базу сайта "Миротворец", куда певица попала сразу после выхода скандального интервью, Настя Каменских комментировать не стала.

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О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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