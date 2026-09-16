Евгений Петросян нашел себе новую жену, но потерял родную дочь.

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Евгений Петросян потеря дочь из-за новой жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

При чем тут новая жена Петросяна

Как дочь относится к его бывшей супруге

Российский юморист Евгений Петросян, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, потерял свою дочь от первого брака, которую он воспитывал вместе со второй женой, комикессой Еленой Степаненко.

Как пишут российские пропагандисты, узнав о романе Петросяна с молодой Татьяной Брухуновой, дочь Викторина приняла сторону названной матери Степаненко, из-за чего ее отношения с отцом были серьезно испорчены.

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Поговаривают, что Степаненко даже пыталась помирить близких людей, но наследница так и не смогла принять выбор артиста.

Дочь Петросяна против него / Фото ЭГ

Путинист на старости лет предполагает, что бывшая жена и дочь планируют против него некий замысел.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", - однажды проговорился друг юмориста Георгий Терехов.

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