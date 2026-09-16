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Путинист Петросян потерял дочь: что с ней сделала его новая жена

Алена Кюпели
16 сентября 2026, 14:56
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Евгений Петросян нашел себе новую жену, но потерял родную дочь.
Татьяна Брухунова, Евгений Петросян
Евгений Петросян потеря дочь из-за новой жены / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

  • При чем тут новая жена Петросяна
  • Как дочь относится к его бывшей супруге

Российский юморист Евгений Петросян, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, потерял свою дочь от первого брака, которую он воспитывал вместе со второй женой, комикессой Еленой Степаненко.

Как пишут российские пропагандисты, узнав о романе Петросяна с молодой Татьяной Брухуновой, дочь Викторина приняла сторону названной матери Степаненко, из-за чего ее отношения с отцом были серьезно испорчены.

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Поговаривают, что Степаненко даже пыталась помирить близких людей, но наследница так и не смогла принять выбор артиста.

Дочь Петросяна против него
Дочь Петросяна против него / Фото ЭГ

Путинист на старости лет предполагает, что бывшая жена и дочь планируют против него некий замысел.

"Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него", - однажды проговорился друг юмориста Георгий Терехов.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

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Об отношениях Петросяна и Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены - именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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