Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

Алена Кюпели
5 августа 2025, 22:21
81
Пользователи сети считают, что Татьяне Брухуновой стоит начинать беспокоиться.
Евгений Петросян
Евгений Петросян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

  • С кем появился клоун Петросян
  • Что думают его поклонники

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, снова попал в заголовки пропагандистских СМИ.

Как пишут пропагандисты, Петросяна "застукали" с новой молодой пассией. Всезнающие комментаторы пишут, что молодая дева - дизайнер. Более того, "добрые" российские пользователи социальных сетей прочат престарелому клоуну новую молодую пассию и уже даже сравнили ее со старой.

видео дня

В комментариях к посту в телеграмме канала "Не Малахов", пользователи буквально засыпали новую пассию комплиментами.

В сети обсудили новую барышню Петросяна
В сети обсудили новую барышню Петросяна / Фото НеМалахов
Петросяна подловили с новой барышней
Петросяна подловили с новой барышней / Фото НеМалахов

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

Вас также может заинтересовать:

Об отношениях Петросяна и Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

23:49Фронт
"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:47Война
РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

Последние новости

23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

22:52

Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

22:47

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:21

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

21:49

Гранты на ИИ, а где украинский "Стингер"?мнение

Украина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - МакогонУкраина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - Макогон
21:46

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

21:39

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:37

"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

21:29

"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

Реклама
21:17

"Трамп не имеет рычагов влияния на Путина": что может остановить РФ от новой войныВидео

20:45

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:36

"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестикВидео

20:17

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

19:41

Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

19:39

Полиция предупредила о новой опасности от "Шахедов": что стоит знать украинцам

19:20

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:01

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствияВидео

18:48

Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

18:37

Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

18:37

Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

Реклама
18:22

"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

18:02

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России

17:53

Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

17:51

Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: что обсудили президенты

17:27

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:24

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:21

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с собакой за 23 секунды

17:08

"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проституткахВидео

16:55

"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

16:52

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

16:44

Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

16:38

"Время - до понедельника": Зеленский анонсировал важные изменения для ВСУ

16:23

У Трампа есть только 2 сценария относительно Украины, эскалация усиливается - Пехньо

16:12

Альтернатива мясу: эксперты назвали топ-5 полезных рыбных консервов

15:57

В ОП выдвинули громкое обвинение в адрес Индии: о чем речь и реакция Нью-Дели

15:45

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

15:37

Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине

15:18

Трамп допустит нападение РФ на страны НАТО: как Путин это провернетЭксклюзив

Реклама
15:16

Чем отличаются две девочки: надо найти отличия всего за 43 секунды

15:14

"Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк

15:12

Цены бьют рекорды из-за дефицита: один продукт теперь на вес золота

14:57

Найти его - настоящая удача: в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб

14:57

Женщина завела обычного котенка и обомлела, когда он вырос: кто у нее поселилсяВидео

14:55

В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

14:30

Блогер обвинил Шабунина в пособничестве России

14:18

"100-тысячная группировка войск РФ будет у границы": какая новая опасность ждет УкраинуВидео

13:57

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФВидео

13:54

6 августа Преображение Господне: как правильно отметить церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять