Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

Пользователи сети считают, что Татьяне Брухуновой стоит начинать беспокоиться.

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Евгений Петросян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Кратко:

С кем появился клоун Петросян

Что думают его поклонники

Престарелый клоун-путинист Евгений Петросян, который в свои 79 лет вынужден мотаться по гастролям и концертам, чтобы обеспечивать гламурную жизнь молодой жены и двоих малолетних детей, снова попал в заголовки пропагандистских СМИ.

Как пишут пропагандисты, Петросяна "застукали" с новой молодой пассией. Всезнающие комментаторы пишут, что молодая дева - дизайнер. Более того, "добрые" российские пользователи социальных сетей прочат престарелому клоуну новую молодую пассию и уже даже сравнили ее со старой.

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В комментариях к посту в телеграмме канала "Не Малахов", пользователи буквально засыпали новую пассию комплиментами.

В сети обсудили новую барышню Петросяна / Фото НеМалахов

Петросяна подловили с новой барышней / Фото НеМалахов

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Об отношениях Петросяна и Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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