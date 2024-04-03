Молодая жена престарелого Петросяна перешла на мат и послала россиян

Жена престарелого Петросяна спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их.

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Жена Петросяна оскорбила фанатов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна, который выступает за убийства мирных украинцев российскими оккупантами, Татьяна Брухунова вылаялась на фанатов из-за того, что они не ставят ей лайки в соцсетях.

На своей странице в Іnstagram Брухунова разгневалась на россиян, которые никак не хотят дарить ей свою любовь и оскорбила их.

"Люди, что с вами не так? Одни мне пишут, что вы заставляете ставить вам лайки. В смысле, я заставляю? Я просто спросила", — сказала Татьяна.

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Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

"В чем тогда смысл подписки, и зачем быть на кого-то подписанным, если ты его не лайкаешь. И мне очень жаль, что столько агрессии вылезло. Но, с другой стороны, в этом есть плюс. Сейчас все агрессоры дружно уйдут в бан", — пожалелась жена путиниста.

Брухунова перешла на нецензурную лексику / фото: скрин instagram.com/bruhunova/

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Евгений Петросян - последние новости по теме

Отметим, в начале февраля 78-летний Евгений Петросян загремел в больницу с крайне тяжелым переломом предплечья - он рухнул прямо посреди улицы во время прогулки по столице страны-оккупанта. Для восстановления ему потребовалась сложнейшая операция.

А также ранее Евгений Петросян повторил бредовую шутку про границы страны-оккупанта РФ, которая уже звучала на "Голубом огоньке-2022": "Запад пытался развалить Россию, не подумав о том, что в строении мира Россия - это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится-не нравится - Россия расширяется".

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