Путинист-Петросян опозорился древними шутками про "расширение РФ"

Недалекому клоуну абсолютно наплевать на пропагандистский бред, который он выплескивает со сцены.

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Евгений Петросян ленится придумывать новые пропагандистские шутки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Пропахший нафталином, плоский юмор престарелого пропутинского клоуна Евгения Петросяна даже в стране-оккупанте критикуют едва ли не столько же, сколько длится его карьера на сцене. Его не раз обвиняли в том, что свою концертную программу он сочиняет, воруя бородатые шутки из Интернета.

Теперь же Петросян, то ли из-за проблем с памятью, то ли из лени, вышел на новый уровень бесполезности его "творчества" - просто перестал сочинять новые тексты, а выступает с одним и тем же на телевидении и сольных концертах.

К примеру, на днях у пропагандистского шута состоялся сольный концерт: больше часа он "пытал" зрителей своей пародией на остроумие, чтобы выжать из них жиденькие аплодисменты. Фрагменты выступления уже появились в Сети, и стали доказательством того, что Петросян совсем обленился - даже пропагандистские нарративы, за которые его все еще держат на сцене, он умудрился "слизать".

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К примеру, он повторил бредовую шутку про границы страны на болотах, которая уже звучала на "Голубом огоньке-2022": "Запад пытался развалить россию, не подумав о том, что в строении мира россия - это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится-не нравится - россия расширяется".

Этот анекдот был несмешным год назад, и прекрасно справился со своей задачей в этом году - по-прежнему вызывает "испанский стыд" и желание вымыть уши у всех, кто его слушает.

Ранее стало известно, что в семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок. В Сети появились первый снимки с новорожденным.

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