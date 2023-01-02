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Убогий Петросян на "голубом огоньке" рассказывал тупые шутки про Украину и президента Зеленского

2 января 2023, 15:01
Тошнотворное словесное недержание, "приправленное" пропагандистскими нарративами, вызвало дискомфорт даже у тех, кто сидел рядом с престарелым клоуном.
Евгений Петросян
Евгений Петросян убого и плоско шутил про войну в Украине на "голубом огоньке" / instagram.com/petrosyanevgeny

2022 год стал для РФ годом позора, когда весь мир увидел, что страна представляет собой стадо безвольных людей, мозги которым заменяет кремлевская пропаганда. Им под стать был и новогодний "голубой огонек", который показывали в новогоднюю ночь по главному российскому телеканалу.

Пропутинский клоун Евгений Петросян, чьи шутки потеряли актуальность еще полвека назад, решил на огоньке блеснуть остроумием, однако обделался прямо с бокалом шампанского в руках

На своей странице в Instagram он выложил затяжной тост с плоскими шутками про войну в Украине и президента Зеленского, щедро сдобренный пропагандистскими нарративами.

К примеру, прозвучал в речи Петросяна такой бред:

  • "В уходящем году Запад пытался развалить россию, не подумав о том, что в строении мира россия - это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится-не нравится - россия расширяется".
  • "Без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски? Без российского газа. И теперь в Европе открывают музей горячей воды и отопления".
  • "Про Украину скажу только одно: при власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского - не смешно".

Все это сопровождалось "фирменными" ужимками пропагандистского шута, который уже давно набил оскомину даже самим россиянам.

В комментариях Петросяну напихали полную панамку недовольных отзывов на его плоский, и крайне неуместный юмор:

"Русским родился? Армянин бакинского происхождения русский? Продажный больной человек".

"Разочарована в вас и в тех кто смеялся....На горе людей юмор кажется чёрным".

"Как это отвратительно".

"Петросяна давно пора на свалку".

Ранее балеруна из Херсона, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина "отменили" в престижных театрах с мировым именем из-за его продажной позиции по войне в Украине.

Также стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Другие новости:

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