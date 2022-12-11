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Юмористка из Аншлага призналась в романе с престарелым Петросяном во времена Степаненко

11 декабря 2022, 12:17
Престарелый ловелас заводил служебные романы прям у жены под носом.
Евгений Петросян, Елена Воробей
У Евгения Петросяна был роман с Еленой Воробей / instagram.com/vorobei_elena

Комик-путинст, чье имя стало синонимом глупых и плоских шуток, Евгений Петросян во времена семейной жизни с Еленой Степаненко изменял ей с коллегой, значительно моложе его.

Были ли это сексуальные отношения в обмен на протекцию, или просто отголоски кризиса среднего возраста у Вагановича, останется загадкой, однако его "жертва" подтверждает - роман был.

Любовницей Петросяна была актриса Елена Воробей. В романе с пропутинским артистом она призналась впервые за многие годы в российском YouTube-шоу. Свое длительное молчание об отношениях с комиком она объясняет тем, что он на момент романа был счастливо женат, а она не хотела встревать в семью.

Воробей отмечает: Петросян - единственный артист за всю ее карьеру, с которым у нее были романтические отношения. Ее привлекало его чувство юмора.

"У меня были отношения один раз с коллегой по профессии. Это был Петросян", - говорит артистка.

Примечательно, но Воробей близка к славе серийной разлучницы, ведь уводила мужчину из семьи минимум дважды: это касается отца ее единственной дочери, и любовника, с которым она состоит в отношениях сейчас. Также у нее было минимум 2 фиктивных брака.

Ранее стало известно, что 41-летний солист популярного в конце девяностых-начале двухтысячных бойсбенда Backstreet Boys Ник Картер обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой с инвалидностью.

Также жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус и блогерка Кристина Горняк, призналась, что созрела к новым отношениям после слухов о разводе.

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