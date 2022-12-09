Солист Backstreet Boys Ник Картер обвинен в изнасиловании 17-летней девочки с инвалидностью

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Ник Картер обвинен в изнасиловании Шеннон Рут / instagram.com/nickcarter

41-летний солист популярного в конце девяностых-начале двухтысячных бойсбенда Backstreet Boys Ник Картер обвинен в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой с инвалидностью.

Инцидент произошел в 2001 году, когда группа отыгрывала тур под названием Black & Blue. Шеннон Рут, которой на тот момент было 17 лет, была на концерте в Вашингтоне, после которого Картер лично выбрал ее среди других поклонниц, и пригласил в свой концертный автобус.

Рут страдает от ДЦП и аутизма, и на тот момент была невинна. Она утверждает, что певец (ему на тот момент был 21 год) угостил ее алкогольным напитком, а затем принудил к оральному сексу. После этого Ник якобы изнасиловал Шеннон.

Об этом сообщает Rolling Stone с отсылкой на слова потерпевшей. Рут рассказала, что после изнасилования Картер стал еще злее, и пообещал испортить ей жизнь, если она кому-то проболтается про "их маленький секрет".

"После того, как он изнасиловал меня, я помню, как он назвал меня "отсталой сукой", схватил меня и оставил синяки на моей руке. Картер пытался напугать меня и заставить замолчать. Он сказал, что настроит людей против меня, потому что он Ник Картер и у него есть сила, чтобы разрушить мою жизнь. Я чувствовала, что деваться некуда. Я искренне верила, что если скажу кому-нибудь, то попаду в тюрьму", - вспоминает Шеннон.

Женщина также отметила, что считает изнасилование самым травматичным моментом в своей жизни, даже несмотря на инвалидность.

К слову иск о сексуальном насилии от Шеннон Рут (зарегистрирован 8 декабря в округе Кларк, штат Невада) - не первый в "послужном списке" Ника Картера. В 2017 году певица Мелисса Шуман подавала на артиста в суд за сексуальные домогательства, совершенные им в 2003 году. Тогда еще три женщины признались, что стали его жертвами: двое так же в 2003 году, и третья - в 2006.

Иск Шуман был отклонен за превышение срока давности преступления. Что же касается дела Шеннон Рут, то и тут адвокат Ника Картера отрицает какую-либо вину своего клиента. Сам певец от комментариев воздерживается.

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