Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

Backstreet Boys, как и весь мир, стараются помочь Украине/Скриншот с Facebook

Популярный бойз-бенд Backstreet Boys присоединился к социальной инициативе #StandUpForUkraine.

Об этом участники группы заявили на своей официальной странице в Facebook.

Звезды заявили, что они обязуются пожертвовать часть доходов от концертов в рамках European DNA World Tour 2022 года, чтобы показать свою поддержку Украине.

Они также призвали своих фанатов заходить на сайт forukraine.com, чтобы также выразить поддержку.

Глобальная инициатива #StandUpForUkraine, которая собирает помощь для украинских беженцев, уже собрала более 10 млрд долларов.

Напомним, ранее Бруклин Бэкхем и его невеста на собственной свадьбе призвали гостей помочь украинцам вместо свадебных подарков.