УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

13 апреля 2022, 23:57

Группа присоединилась к глобальной инициативе помощи украинцам.

1649883245-9231.jpg
Backstreet Boys, как и весь мир, стараются помочь Украине/Скриншот с Facebook

Популярный бойз-бенд Backstreet Boys присоединился к социальной инициативе #StandUpForUkraine.

Об этом участники группы заявили на своей официальной странице в Facebook.

Звезды заявили, что они обязуются пожертвовать часть доходов от концертов в рамках European DNA World Tour 2022 года, чтобы показать свою поддержку Украине.

Они также призвали своих фанатов заходить на сайт forukraine.com, чтобы также выразить поддержку.

Глобальная инициатива #StandUpForUkraine, которая собирает помощь для украинских беженцев, уже собрала более 10 млрд долларов.

Напомним, ранее Бруклин Бэкхем и его невеста на собственной свадьбе призвали гостей помочь украинцам вместо свадебных подарков.

viber
Backstreet Boys
Реклама
Популярное
Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцевГороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев Не артисты, не кумиры, а трусы и прислуга: Потап жестко высмеял Нурлана Сабурова за малодушиеНе артисты, не кумиры, а трусы и прислуга: Потап жестко высмеял Нурлана Сабурова за малодушие
Поддержите Главред

Последние новости

00:11

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJ

00:04

В Госдуме России резко отреагировали на задержание МедведчукаВидео

13 апреля, среда
23:57

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

23:54

Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в УкраинуВидео

23:46

Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиковФотоВидео

Реклама
23:27

"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцамВидео

23:18

Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

22:54

Резников сообщил о планах противника на Донбассе

22:41

Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыВидео

22:37

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:33

"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ходВидео

22:09

Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

22:01

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ уничтожили командира полка Таманской дивизии РФ

21:50

Оккупанты нанесли мощный удар по Миргороду, поврежден аэродромВидео

21:49

Клещи: что нужно знать и кому категорически важно быть осторожным

21:34

Байден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФВидео

21:24

Ермак жестко ответил РФ на угрозы ракетного удара по КиевуВидео

21:14

Елена Зеленская рассказала, когда последний раз лично видела президента и что ему сказала

21:08

"Ты представляешь нацию": Ольга Фреймут написала щемящее обращение к украинским женщинам в эмиграции

20:45

В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

Реклама
20:40

Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в МариуполеВидео

20:16

Почему Зеленский предложил Путину обменять Медведчукамнение

20:10

Резня в Мелитополе: партизаны зачищают Запорожскую область от рашистовВидео

20:09

На Харьковщине орки повредили сеть сотовой связи, оказывают давление на жителей - Генштаб

19:58

Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видеоВидео

19:33

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума ПутинаВидео

19:25

Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

19:15

Комбат Азова предложил прорыв на Мариуполь и объяснил, что нужно для защиты городаВидео

19:07

Зеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германиимнение

19:06

В колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области

19:05

"Это на плечах всех. Мы об этом думаем": Горбунов хочет усыновить осиротевшего на войне ребенкаВидео

18:59

В Украине обнародовали фото и имена российских оккупантов, которые совершили зверства в УкраинеВидео

18:52

"Их лица должны знать все!": Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине

18:41

Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для УкраиныВидео

18:40

"Битва будет тяжелой": Ермак призвал жителей эвакуироваться с ДонбассаВидео

18:24

Новая Изоляция: на Херсонщине рашисты жестоко пытают украинцев в тюрьмеВидео

18:11

Армия Украины ведет наступление в Херсонской области – АрестовичВидео

18:01

Работают украинские саперы: оккупанты недосчитались более 20 танков на Востоке

17:55

В Украине продлят военное положение: чего ожидать

17:43

В ОП пнули "политический труп" Медведева и ответили на угрозы из-за МедведчукаВидео

Реклама
17:41

Россия споткнулась и увязла: чем важна битва за Мариупольмнение

17:39

Объявилась жена Медведчука Оксана Марченко и грозно обратилась к ЗеленскомуВидео

17:15

Насиловали детей на всех захваченных территориях: новые факты о зверствах рашистов

17:11

"Он не гражданин России": в Кремле начали "угрожать" Киеву из-за задержания МедведчукаВидео

16:50

"Убийцы танков" уже в Украине: ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзеВидео

16:48

Миф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесли резкие слова Макрона

16:42

В Украине подорожали бензин и дизель: какие сейчас ценыВидео

16:32

Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФВидео

16:19

Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границеВидео

16:17

Новая война к 9 мая, или Почему Путин хочет защищать Беларусь от Западамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять