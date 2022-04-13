Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

Группа присоединилась к глобальной инициативе помощи украинцам.
Популярный бойз-бенд Backstreet Boys присоединился к социальной инициативе #StandUpForUkraine.
Об этом участники группы заявили на своей официальной странице в Facebook.
Звезды заявили, что они обязуются пожертвовать часть доходов от концертов в рамках European DNA World Tour 2022 года, чтобы показать свою поддержку Украине.
Они также призвали своих фанатов заходить на сайт forukraine.com, чтобы также выразить поддержку.
Глобальная инициатива #StandUpForUkraine, которая собирает помощь для украинских беженцев, уже собрала более 10 млрд долларов.
Напомним, ранее Бруклин Бэкхем и его невеста на собственной свадьбе призвали гостей помочь украинцам вместо свадебных подарков.
Автор: Алена Кюпельская