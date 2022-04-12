Бекхэм и его невеста отказались от свадебных подарков, чтобы оказать помощь Украине

"Мальчики", - подписан Бруклин свое свадебное фото в Instagram

По мере появления новых подробностей о миллионной свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, состоявшейся в семейном поместье Николы, стоимость которого, как сообщается, составляет 103 миллиона долларов, выяснилось, что пара договорилась о помощи Украине в сотрудничестве со специальным гуманитарным агентством Care.

Как сообщает издание Metro, гости на свадьбе, в том числе Ева Лонгория, Серена Уильямс и Гордон Рамзи, были также вдохновились молодоженами и решили сделать пожертвования, чтобы помочь женщинам и девочкам, семьям и пожилым людям в Украине.

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В частности, стало известно, что Care и ее партнеры стремятся оказать неотложную помощь 4 миллионам человек, включая продукты питания, воду, гигиенические наборы, психосоциальную поддержку и денежную помощь.

Согласно Vogue, который подписал эксклюзивный контракт с Бруклином и Николой на освещение их большого дня, родители актрисы, модель Клаудия Хеффнер и миллиардер-бизнесмен Нельсон, также сделали "значительные" пожертвования на это дело.

Во время свадьбы он лично обратился к гостям с просьбой не дарить подарков молодоженам, а пожертвовать эти деньги Украине.

Напомним, свадьба Бекхема и Пельтц стала одним из наиболее дорогих событий года. В том числе, стало известно, что родители жениха сделали сделали королевский подарок - винтажный автомобиль Ягуар с полностью переделанным мотором.