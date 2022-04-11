Дэвид Бекхэм сделал сыну и его невесте-миллионерше умопомрачительный подарок

Этот замечательный автомобиль — идеальный подарок его сыну Бруклину и невестке Николе в день их свадьбы.
Дэвид Бекхэм подарил своему сыну Бруклину и невестке Николе Пельц классический Jaguar стоимостью 500 000 долларов/
По информации The Daily Mail, пара поженилась в субботу в особняке отца-миллиардера невесты Нельсона стоимостью 103 миллиона долларов в Палм-Бич, Флорида.
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46-летний бывший футболист Бекхем является инвестором реставрационной компании Lunaz, которая электрифицировала и модернизировала Jaguar XK140 1954 года выпуска, приобретя 10-процентную долю в июне 2021 года.
Автомобиль - продукт тысяч часов работы команды из 120 мастеров, дизайнеров и техников по электромобилям, и он был полностью построен в доме Луназа в Сильверстоуне, Англия.
Компания Lunaz отказалась от двигателей, которые загрязняют нашу атмосферу, и заменяет их аккумуляторами и электродвигателями с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов.
Дэвид Лоренц, основатель и генеральный директор Lunaz, сказал: "Создавая этот красивый электрифицированный Jaguar XK140, мы имеем честь преодолеть разрыв между профессиональной жизнью Дэвида Бекхэма, где он является инвестором Lunaz, и его семейной жизнью.
Бекхема сфотографировали, когда он выехал на машине со своей 47-летней женой Викторией в воскресенье утром, прежде чем подарить ее молодоженам.
"Этот замечательный автомобиль — идеальный подарок его сыну Бруклину и невестке Николе в день их свадьбы. Во всех отношениях этот экстраординарный классический электрический автомобиль от Lunaz символизирует светлое, позитивное будущее", - сказал Лоренц.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм засветила своего мужа со спущенными трусами.