Шер пояснила, почему встречается с мужчиной на 40 лет младше себя

Шер и Александр Эдвардс / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Легендарная американская певица Шер (настоящая имя –Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30). Своими переживаниями Шер поделилась в эфире "Шоу Келли Кларксон".

Шер говорил, что полюбила Эдвардса отнюдь не за то, что он еще относительно молод и полон сил год рождения.

"Разница в возрасте? Ну, на бумаге это выглядит довольно смешно. Но в реальной жизни мы отлично ладим. Он потрясающий, и я не приписываю мужчинам качества, которых они не заслуживают. Он очень добрый, очень умный, очень талантливый и действительно забавный, а еще я думаю, что он очень хорош", − сказала певица.

К слову, Шер официально была замужем два раза: с певцом и композитором Сонни Боно (с 1964 по 1975 год) и с гитаристом The Allman Brothers Band Греггом Оллманом (с1975 по 1979 гг.). А Александр Эдвардс ранее несколько лет жил в фактическом браке с певицей Эмбер Роуз.

Напомним, ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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