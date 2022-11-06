Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нее

Шер встречается с парнем на 40 лет ее моложе / instagram.com/cher

Американская певица, актриса, режиссер, продюсер и гей-икона Шер привыкла идти ногу со временем, чем успешно занимается последние 60 лет. Спутников жизни она себе выбирает, следуя этому же правилу.

На днях папарацци издания Daily Mail "поймали" 76-летнюю артистку во время романтического ужина с Александром Эдвардсом, 36-летним музыкальным продюсером. Паре приписывают роман, так как в ресторане в западном Голливуде они вели себя, как влюбленные, Эдвардс целовал руки Шер, и на них были парные луки.

Неделей ранее продюсера также увидели недалеко от дома певицы, где, вероятно, у пары было свидание более интимного характера.

Шер была замужем дважды: с Сонни Боно (с 1964 по 1975 гг.) и с Греггом Оллманом (с1975 по 1979 гг.). Александр Эдвардс ранее состоял в фактическом браке с певицей Эмбер Роуз. Несмотря на то, что пара вместе воспитывала сына, Роуз приняла решение расстаться с мужчиной из-за его серийной неверности.

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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