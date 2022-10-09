Украинcкие солдаты - супермены: легендарная певица Шер обратилась к украинцам

Легендарная американская певица Шер посвятила украинцам трогательный пост в соцсетях, в котором назвала их сильными, смелыми и стойкими.
Легендарная американская певица Шер (Шерилин Саркисян-Оллмен) посвятила украинцам трогательный пост на своей странице в Twitter.
Исполнительница назвала украинцев сильными, смелыми и стойкими. Также звезда отметила, что ежедневно следит за новостями с Украины и верит, что украинцы смогут вернуть все временно оккупированные РФ территории.
Меньше чем за сутки под твитом собралось около 16,1 тысячи лайков и 1,6 тысячи ретвитов.
"Молитвы за украинцев. Я читаю новости каждый день, надеясь, что они вернут свою землю. Они возвращают свою землю. Когда я встретила молодых украинцев, мы обнимались, танцевали. Меня это поразило. Украинцы такие сильные, смелые, стойкие. Солдаты – супермены", – написала Шер.
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В конце постата она также добавил: "Давид убивает Голиафа" (отсылка к легендарной библейской истории, в которой еврейский пастух Давид победил своего противника – филистимлянского великана Голиафа.
Напомним, ранее Шер заявляла, что готова принять у себя дома несколько украинских семей, которые вынуждены были покинуть Украину из-за российского вторжения.
До того легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
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