Жена Владимира Остапчука призналась, что готова к новым отношениям: "Были уже все "краш-тесты"

Блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину после продолжительного путешествия по Австрии. Сейчас она находится в Киеве.
Однако не вернулся в ее жизнь муж, украинский шоумен Владимир Остапчук. Отношения в паре по-прежнему остаются загадкой, которая подогревается слухами об их разводе. Молчать про то, что происходит между супругами - осознанное решение ведущего и блогерки.
Меж тем намеков на то, что Остапчук и Горняк больше не вместе становится все больше. Недавно Кристина на своей странице в Instagram призналась, что морально созрела для новых отношений.
На вопрос от поклонников, готова ли она к новым отношениям, Горняк ответила очень двусмысленно.
"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там как Бог даст. Обычно он знает, что, кому и как лучше!" - пишет блогерка.
Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.
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