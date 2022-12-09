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Жена Владимира Остапчука призналась, что готова к новым отношениям: "Были уже все "краш-тесты"

9 декабря 2022, 17:07
Кристина Горняк полагается в поиске нового партнера на волю Божью.
Кристина Горняк, Кристина Остапчук
Кристина Горняк рассказала, хочет ли новых отношений / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину после продолжительного путешествия по Австрии. Сейчас она находится в Киеве.

Однако не вернулся в ее жизнь муж, украинский шоумен Владимир Остапчук. Отношения в паре по-прежнему остаются загадкой, которая подогревается слухами об их разводе. Молчать про то, что происходит между супругами - осознанное решение ведущего и блогерки.

Меж тем намеков на то, что Остапчук и Горняк больше не вместе становится все больше. Недавно Кристина на своей странице в Instagram призналась, что морально созрела для новых отношений.

На вопрос от поклонников, готова ли она к новым отношениям, Горняк ответила очень двусмысленно.

"Иногда мне кажется, что я в своей жизни готова ко всему. У меня были уже все "краш-тесты". А там как Бог даст. Обычно он знает, что, кому и как лучше!" - пишет блогерка.

Кристина Горняк, Кристина Остапчук
Кристина Горняк рассказала, хочет ли новых отношений / instagram.com/kristygor

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также стало известно, что популярный британский актер Том Холланд (нынешний исполнитель роли супергероя Человека-паука/Питера Паркера) тайно обручился со своей возлюбленной и коллегой – Зендаей.

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