Жена Остапчука откровенно ответила на каверзный вопрос про отношения с бывшими

Кристина Горняк рассказала про бывшие отношения / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк разоткровенничалась с поклонниками о своих неудачных отношениях.

То, что касается ее с Владимиром Остапчуком гипотетического развода, о котором ходят упорные слухи в СМИ, Кристина комментировать отказывается, однако о прошлых романах рассказывает без смущения. Поклонники поинтересовались у блогерки, считает ли она возможным продолжение гармоничного общения с человеком, который когда-то был тебе любовником.

Горняк на своей странице в Instagram призналась, что хорошие отношения старается сохранить с каждым из своих бывших партнеров. Чаще всего ей это удается, однако бывают и исключения.

"У меня почти со всеми приятельские отношения. Общаемся, поздравляем друг друга на праздники и пр. Радуюсь за них и их достижения. Но не совсем со всеми, есть те, с кем, к превеликому сожалению, общения не вышло. Потому что боль заполонила сердца", - рассказывает блогерка.

К какой из категорий она отнесла (или собирается отнести) шоумена Остапчука, Кристина Горняк не уточнила.

Кристина Горняк рассказала про бывшие отношения / instagram.com/kristygor

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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