Кристина Горняк показала танец с незнакомым мужчиной / instagram.com/kristygor

Блогерка и нотариус Кристина Горняк отправилась в отпуск в Австрию. В Вене она планировала переосмысление своей профессиональной и личной жизни.

За границей Горняк оказалась на фоне слухов о ее разводе с шоуменом Владимиром Остапчуком. Пара не подтверждает, однако и не опровергает разрыв.

Еще более пикантным теперь выглядит заявление блогерки о том, что она нашла себе нового партнера. Более того, даже показала этого мужчину в сторис на своей странице в Instagram.

Кристина решила возобновить занятия бальными танцами, нашла студию в Вене и уже посетила первые занятия. Пару ей составляет симпатичный темноволосый мужчина.

В объятиях нового партнера, имя которого Горняк пока не раскрыла, блогерка показала несколько танцевальных па, хоть сперва и переживала, сможет ли вспомнить старые движения.

Кристина Горняк показала танец с незнакомым мужчиной / instagram.com/kristygor

Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.

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