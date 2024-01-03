Как внук с дряхлым дедом: молодуха путинста Петросяна показала лицо сына

Маленький Ваган появился на свет, когда его кровожадному папаше было 74 года.

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Татьяна Брухунова показала, как выглядит ее сын от Евгения Петросяна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая младше престарелого клоуна на целых 44 года, в 2020 году родила ему сына Вагана (к слову, в том же году у Петросяна появился правнук). Лицо мальчика его родители долгое время скрывали.

Теперь же Ваган, которому в марте исполнится 4 года, стал новым аксессуаром для мамы-модницы - Брухунова, которая регулярно напоминает всем о том, что не желает публичности, но отчаянно охотится за признанием в качестве иконы стиля, показывает фотографии сына значительно чаще, чем звездного мужа.

Однако в канун Нового года странноватое семейство появилось на снимке в полном составе. Татьяна в Instagram опубликовала кадр, снятый у бассейна, на котором путинист, его жена и сын весело улыбаются.

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Негативные комментарии к фотографии Татьяна Брухунова тщательно удаляет, но это отнюдь не отменяет тот факт, что на общем снимке еще больше заметно, какая колоссальная пропасть лежит между ней и ее пожилым фанатом войны и убийств мирных жителей.

Татьяна Брухунова показала, как выглядит ее сын от Евгения Петросяна / instagram.com/bruhunova

Ранее стало известно, что в семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок. В Сети появились первый снимки с новорожденным.

Также певица и телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая живет в рф и молчит про войну в Украине, показала лицо младшего сына. Внешность мальчика стали бурно обсуждать в социальных сетях.

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