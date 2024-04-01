"Сделал ребенка и убежал": почему жена престарелого Петросяна может завести нового мужчину

Звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка.

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Евгения Петросяна захейтили за позднего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Недавно жена российского комика Евгения Петросяна, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова сообщила, что родила второго ребенка от 78-летнего мужа. Это событие стало предметом сплетен и разговоров.

Звезды страны-оккупанта по-разному отреагировали на эту новость.

"Не знаю, кто папа этого ребенка, но будем надеяться, что он. Нет, я-то никакого отношения не имею. Просто мысли промелькнули. Он не будет заниматься детьми, он сделал ребенка и убежал. Ему же надо обеспечивать семью", - заявил Михаил Багдасаров.

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А продюсер Александр Толмацкий не восторге от того, что Петросян в третий раз стал отцом.

"Это безответственность. Наверное, это все хорошо, но все-таки это безответственность по отношению к только что родившимся детям", —сказал Толмацкий в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Татьяна Васильева стала на сторону Толмацкого и заявила, что Петросян не подумал о последствиях.

"Он помрет, прости Господи, а что дальше будет? Хорошо, наследство оставил, деньги есть. Есть мать. Мать захочет, естественно, мужчину привести в дом. То есть он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения? Разве деньги дадут счастье?" — отметила Васильева.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

От кого родила жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, Клара Новикова намекнула, каким образом родился младенец у престарелого Петросяна с молодой женой и заявила, что "он обеспеченный человек, может себе позволить".

А также терапевт Кристина Заплавнова дала комментарий росСМИ по поводу пополнения в семье Петросяна и заверила, что даже в таком возрасте юморист может еще иметь детей.

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