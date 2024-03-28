УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Элина Чигис
28 марта 2024, 17:58
Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова показала свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова сразила поклонников стройной фигурой после родов.

На своей странице в соцсетях Брухунова опубликовала новое фото. Татьяна позировала в берете, сером сарафане, черной короткой куртке, образ она дополнила маленькой сумочкой.

Поклонники жены Петросяна в комментариях заподозрили, что Татьяна не рожала вторую дочь, ведь выглядит слишком стройной:

"Да она не рожала, откуда такая фигура?";

"Ну такое... Бабка из деревни";

"Хороша, все к лицу!!!"

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Молодая жена Петросяна - Татьяна Брухунова: последние новости по теме

Отметим, Татьяна Брухунова в свой день рождения поделилась новостью, что стала мамой второй раз. Малышке уже несколько месяцев, но имя ребенка не рассекретили.

А также в сети начали ходить слухи, что Татьяна не вынашивала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. А все из-за того, что Брухунову так и не видели беременной.

Читайте больше о Брухуновой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евгений Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

18:06 Украина
РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

17:14 Украина
Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали 4729

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

«Напела на новый замок»: раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне 3310

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине 3247

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление 3075

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

Последние новости

18:33

Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуре

18:24

Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

18:06

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моряВидео

17:58

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

17:46

Бывший муж Ани Лорак развелся и сделал заявление об эмоциональном спиче своей девушки

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
17:45

Могут оштрафовать: почему в Германии нельзя ночевать на даче - ответ шокируетВидео

17:32

Обстрел Харькова: женщина из разрушенной квартиры говорит, что нельзя бить по РФВидео

17:14

РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

17:02

Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в ТрускавцеВидео

Реклама
16:39

Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

16:30

Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

16:29

Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

16:14

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

15:58

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:56

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

15:42

Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт

15:21

Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного домаФото

15:11

Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

15:06

Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

14:57

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

Реклама
14:35

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:23

"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

14:18

Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

14:13

"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

14:06

Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

13:57

Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрениеВидео

13:56

За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

13:53

Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо

13:17

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

13:09

РФ выбрала новую цель для наступления: в 3 ОШБр назвали самую горячую точку фронта

13:07

Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улицеВидео

13:05

Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

12:48

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

12:36

Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

12:33

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

12:24

Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

12:19

Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачникаВидео

12:09

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:02

Только самый умный найдет лестницу за 12 секунд: лучший способ проверить внимательность

12:00

Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

Реклама
11:59

Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

11:48

Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

11:40

"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

11:35

Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

11:08

Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

10:55

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Быкам - споры, Тиграм - проблемы на роботе

10:55

Гороскоп на апрель 2024: Росс назвал трех лузеров месяцаВидео

10:46

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

10:38

Деловой гороскоп на апрель-2024: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

10:37

Зачем класть топор в воду: полезный совет, о котором знает не каждый хозяин

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять