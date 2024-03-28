"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Татьяна Брухунова показала снимок, на котором выглядит худой, фанаты даже подумали, что она и не рожала дочь.

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Татьяна Брухунова показала свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова сразила поклонников стройной фигурой после родов.

На своей странице в соцсетях Брухунова опубликовала новое фото. Татьяна позировала в берете, сером сарафане, черной короткой куртке, образ она дополнила маленькой сумочкой.

Поклонники жены Петросяна в комментариях заподозрили, что Татьяна не рожала вторую дочь, ведь выглядит слишком стройной:

"Да она не рожала, откуда такая фигура?";

"Ну такое... Бабка из деревни";

"Хороша, все к лицу!!!"

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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Отметим, Татьяна Брухунова в свой день рождения поделилась новостью, что стала мамой второй раз. Малышке уже несколько месяцев, но имя ребенка не рассекретили.

А также в сети начали ходить слухи, что Татьяна не вынашивала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. А все из-за того, что Брухунову так и не видели беременной.

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