"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова сразила поклонников стройной фигурой после родов.
На своей странице в соцсетях Брухунова опубликовала новое фото. Татьяна позировала в берете, сером сарафане, черной короткой куртке, образ она дополнила маленькой сумочкой.
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Поклонники жены Петросяна в комментариях заподозрили, что Татьяна не рожала вторую дочь, ведь выглядит слишком стройной:
"Да она не рожала, откуда такая фигура?";
"Ну такое... Бабка из деревни";
"Хороша, все к лицу!!!"
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Молодая жена Петросяна - Татьяна Брухунова: последние новости по теме
Отметим, Татьяна Брухунова в свой день рождения поделилась новостью, что стала мамой второй раз. Малышке уже несколько месяцев, но имя ребенка не рассекретили.
А также в сети начали ходить слухи, что Татьяна не вынашивала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. А все из-за того, что Брухунову так и не видели беременной.
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