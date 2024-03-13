Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

Татьяна Брухунова в свой день рождения поделилась новостью, что стала мамой второй раз.

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Татьяна Брухунова родила дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена юмориста Евгения Петросяна, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала о пополнении в семье.

На своей странице в соцсетях Брухунова показала снимок с дочерью. Малышке уже несколько месяцев, но имя ребенка не рассекретили.

"Мои счастливые 35", — написала Татьяна под снимком.

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Сам путинист Петросян пока никак не прокомментировал событие. Подписчики Брухуновой уже начали поздравлять пару:

"Какая прекрасная новость!";

"Желаю счастья вашей семье!";

"Таня, Евгений Ваганович, очень рады за вас! Дети — это счастье!";

"Ого, неожиданно!"

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, недавно Татьяна Брухунова опубликовала семейный снимок с Петросяном и сыном. На фото очень заметно, какая колоссальная пропасть лежит между ней и ее пожилым фанатом войны и убийств мирных жителей.

А также ранее сообщалось, что Петросян загремел на больничную койку из-за проблем с сердцем. Якобы у 77-летнего Петросяна закружилась голова, он упал и получил черепно-мозговую травму.

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