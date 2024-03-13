Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

Жена юмориста Евгения Петросяна, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала о пополнении в семье.
На своей странице в соцсетях Брухунова показала снимок с дочерью. Малышке уже несколько месяцев, но имя ребенка не рассекретили.
"Мои счастливые 35", — написала Татьяна под снимком.
Сам путинист Петросян пока никак не прокомментировал событие. Подписчики Брухуновой уже начали поздравлять пару:
"Какая прекрасная новость!";
"Желаю счастья вашей семье!";
"Таня, Евгений Ваганович, очень рады за вас! Дети — это счастье!";
"Ого, неожиданно!"
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Напомним, недавно Татьяна Брухунова опубликовала семейный снимок с Петросяном и сыном. На фото очень заметно, какая колоссальная пропасть лежит между ней и ее пожилым фанатом войны и убийств мирных жителей.
А также ранее сообщалось, что Петросян загремел на больничную койку из-за проблем с сердцем. Якобы у 77-летнего Петросяна закружилась голова, он упал и получил черепно-мозговую травму.
Читайте больше о Петросяне:
- Максим Галкин жестко подколол путиниста Петросяна: "Курица с отрезанной головой"
- Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" Галкин
- "Мерзость, убожество, просто гадость": жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова