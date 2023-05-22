Охрип и потерял голос: у Петросяна серьезные проблемы со здоровьем

Российский актер и юморист Евгений Петросян, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, испугал неугомонных россиян своей госпитализацией.
Поклонник диктатора Путина объяснил, что с ним произошло на самом деле.
Петросян загремел на больничную койку из-за проблем с сердцем. Якобы у 77-летнего Петросяна закружилась голова, он упал и получил черепно-мозговую травму.
В интервью росСМИ сам Петросян заявил, что страшные болезни — выдумка. Впрочем, в больнице он все-таки был и провел там не меньше двух дней. В голосе артиста чувствуется слабость, появилась нехарактерная хрипотца.
"Еще не доехал до больницы, а мне уже позвонили отовсюду. Сейчас все в порядке, представьте себе!", - заявил Петросян охрипшим голосом, сообщают росСМИ.
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Также в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой. Путинист почему-то обиделся.
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