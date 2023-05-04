Петросян попал в реанимацию: у него не прекращалось кровотечение

77-летний Евгений Петросян оказался в больнице, его положили прямо в реанимацию. Об этом сообщают росСМИ.
Оказалось, что 27 апреля пропутинскому комику установили эндооксальный зубной имплант, который вживляется в кость челюсти. Однако у Петросяна не прекращалось кровотечение из раны в нижней челюсти.
Через несколько дней российскому юмористу стало еще хуже - у него появились головокружения, дискомфорт в области груди, тошнота, озноб.
1 мая Петросяна на скорой отвезли в реанимацию. Оказалось, что у комика было воспаление. Сейчас он находится уже в ЛОР-отделении в стабильном состоянии.
Его жена Татьяна Брухунова утверждает, что с Петросяном "все в порядке".
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Также в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой. Путинист почему-то обиделся.
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