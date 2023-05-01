Путинский юморист Евгений Петросян очутился в больнице: медики выносили его из дома

Сегодня, 1 мая, российский юморист Евгений Петросян, который поддержал кровавую войну в Украине и политику диктатора Владимира Путина, очутился в больнице.
Как пишут росСМИ, известному юмористу стало плохо прямо в его квартире в Москве. Супруга путиниста Петросяна Татьяна, вызвала скорую, когда у него начала сильно кружится голова, а медикам пришлось выносить его в карету "скорой".
"Из-за недомогания Петросяна доставили в больницу: на этом настояли врачи. В данный момент он проходит обследование для установления диагноза", - говорится в сообщении.
Позже сам Петросян прокомментировал свою госпитализацию.
"Ой, ребят, не паникуйте! У меня плановая проверка", — вдруг заявил он журналистам.
По словам Петросяна, вскоре он покинуть больницу и отправиться домой.
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Также в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой. Путинист почему-то обиделся.
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