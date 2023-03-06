Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухи

Россияне заметили, как Петросян спокойно развлекался в компании молодых людей, пока его жена уехала.

Евгений Петросян / instagram.com/petrosyanevgeny

Российский комик, который поддерживает войну в Украине и диктатора Путина, Евгений Петросян пошел по стопам своих скандальных коллег.

Пока молодая супруга юмориста Евгения Петросяна улетела из Москвы и отправилась одна в путешествие в России, 77-летний комик скучать не стал.

Петросян сходил на концерт Алексея Чумакова. В соцсетях российский пропогандист опубликовал видео с мероприятия и себя довольного в зале.

видео дня

На концерте Чумакова было очень много молодежи, а Петросян он чувствовал себя как рыба в воде, продемонстрировав настроение пальцем вверх.

Россияне отметили, что Петросян спокойно развлекался в компании молодых людей, пока его жена уехала.

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой. Путинист почему-то обиделся.

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