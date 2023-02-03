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"Вкус как у деревни": молодуху-разлучницу путиниста Петросяна размазали за нелепый внешний вид

3 февраля 2023, 20:41
Татьяна Брухунова испытывает непреодолимую тягу к ужасающим модным сочетаниями. И мужчинам не первой свежести.
Татьяна Брухунова
Татьяну Брухунову захейтили за безвкусные наряды / instagram.com/bruhunova

Молодая жена путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова 33 лет от роду должна по идее "омолодить" престарелого клоуна, однако взамен ударилась в ретро не только в постели, но и в жизни.

"Непубличная" Татьяна возомнила себя законодательницей моды, некоей Анной Винтур для страны на болотах, и с завидной регулярностью публикует на своей странице в Instagram нелепые луки, от которых волосы на затылке становятся дыбом.

Недавно Брухунва показала, в каком виде разгуливает по Стамбулу. Какофония цветов, форм и оттенков больно режет глаз, а от общего вида наряда слегка кружится голова. И отнюдь не от восхищения.

Жена Петросяна, как говорится, "надела все самое лучшее сразу" - несмотря на то, что вещи она выбирает дорогие и брендовые, комбинирует их она довольно странно. Так, на новом фото она предстала в белом трикотажном гольфе, жилетке-манишке кислотно-розового цвета на завязочках, джинсовой юбке-миди, черных колготках и серых замшевых ботинках на шнурке. В довершение образа она надела черные солнцезащитные очки, а в руки взяла маленькую сумочку.

Очень быстро лук Брухуновой набрал множество язвительных комментариев, которые, к слову, Татьяна заботливо подчищает. Но интернет все помнит: "Моя бабка так на вокзал ходила яблоками торговать", "И почему она не умеет сочетать? А она не умеет. И это ее проблема", "Бабка, не бабка , но вкус как у дяревни", "Кто её одевает???? Ужас!", "Бабушка на стиле", "Она жилетку сама связала?"

Татьяна Брухунова
Татьяну Брухунову захейтили за безвкусные наряды / instagram.com/bruhunova

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой. Путинист почему-то обиделся.

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