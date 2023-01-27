"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

Татьяна Брухунова опубликовала фото, которое сильно удивило россиян.

Татьяна Брухунова / instagram.com/bruhunova

Молодую жену престарелого путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову высмеяли россияне.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в леопардовом пальто.

Такой образ избранницы Петросяна сильно удивил россиян. Дело в том, что после сообщения о передаче танков Leopard Украине в сети начался флешмоб в поддержку нашей страны. Брухунову также обвинили в поддержке Украины.

Татьяна Брухунова / instagram.com/bruhunova

"Есть тут психиатры?", "Что скажете? Леопарда выпросила", "Городская сумасшедшая", "Это она Леопардов просит для Украины?", "Ничего против неё не имею, но у меня в 5 классе была такая шуба из искусственного меха, как я ее ненавидела, это был 92 год", - писали под фото жены Петросяна.

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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