Стакана воды на исходе лет престарелому комедианту от своей возлюбленной ждать не стоит.

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Евгения Петросяна будут оперировать, пока его жена путешествует по Китаю / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

78-летний пропутинский клоун Евгений Петросян слабеет на глазах - вчера во время прогулки он неудачно упал, из-за чего загремел в больницу со сложнейшим переломом предплечья со смещением. Такая нешуточная травма в его возрасте вызвала у медиков ряд сложностей.

Как сообщают СМИ страны-оккупанта, Петросяну необходима операция на сломанной руке. Клоуну будут вставлять титановые пластины, чтобы восстановить пораженную конечность.

Однако с адской болью в руке путинисту придется жить минимум до конца недели - хирургическое вмешательство откладывают из-за регулярного приема Петросяном медикаментов. Ранее он имел проблемы с сердцем, и не может обходиться без таблеток.

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Тем временем Татьяна Брухунова, молодая жена Петросяна, ясно дала понять, что обещания о том, чтобы находиться с супругом "в болезни и здравии", она исполнять явно не планирует.

Пресса сообщала, что "скорую" комику вызвала именно она, однако выводов врачей женщина дожидаться явно не стала - уже больше суток в своем блоге в Instagram Брухунова хвастается своим путешествием в Китай. Она активно показывает в сторис местную кухню, достопримечательности, делится впечатлениями. При этом о муже, который сейчас в больнице, Татьяна не проронила ни слова.

Ранее вдова Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, жестко обрушилась на беглянку-запроданку Таисию Повалий, с которой до полномасштабной войны дружила семьями.

Также певца-путиниста Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея. Артист, который всерьез верит, что Земля плоская, ощутил на себе последствия законов физики.

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