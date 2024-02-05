Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

Известный Юрий Лоза чуть не стал жертвой сосульки. Глыба льда упала на его авто. припаркованное у дома, и разбила лобовое стекло.

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Юрия Лозу чуть не убила сосулька в день 70-летия / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Скандально известный своими антинаучными бреднями певец и музыкант из страны-агрессора РФ Юрий Лоза, что едва погиб в день своего 70-летия. Об этом пишет телеграмм-канал "НеМалахов"

Артист отметил юбилей 1 февраля. Собираясь ехать на мероприятие, он на некоторое время задержался дома. Пока он находился в помещении, на лобовое стекло его дорогого автомобиля упала огромная сосулька. Она разбила стекло.

По словам Лозы, если бы он вышел раньше, то не исключено, что мог бы пострадать от падения льда на голову.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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