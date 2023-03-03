УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Солнце - это просто фонарь": безумный Лоза выдал антинаучную чушь в эфире у путиниста Корчевникова

3 марта 2023, 13:18
Юрий Лоза в который раз подтвердил, что он адепт опровергнутой еще во времена Возрождения теории "плоской земли.

Лоза, Корчевников
Юрий Лоза и Борис Корчевников / коллаж фото УНИАН

Скандально известный своими пропутинскими взглядами и дикими заявлениями певец и композитор из страны-агрессора Юрий Лоза в очередной раз выдал антинаучный бред. В этот раз площадкой для своих высказываний он выбрал телепередачу собрата по взглядам – бывшего актера, а ныне православного фанатика и кремлевского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Лоза в который раз подтвердил, что он адепт опровергнутой еще во времена Возрождения учеными Николаем Коперником и Джордано Бруно теории "плоской земли".

видео дня

"Люди видят явления, который невозможны на шарообразной Земле - река не может течь по шару", − без тени сомнения сказал Лоза.

Даже матерый пропагандист Корчевников явно обалдел от такого высказывания. И, на свою беду, решил спросить у Лозы – мол, если земля плоская, то почему Солнце всходит и заходит. Но не тут-то было. С сияющими чистым безумием глазами тот выдал заготовленный ответ.

"С моей точки зрения, Солнце - это просто фонарь направленного действия. Поворачивают фонарь – становится темно", − сказал Лоза. Правда, не стал уточнять, кто или что этот самый процесс осуществляет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

Вас могут заинтересовать:

Юрий Лоза Борис Корчевников
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:47

Превратятся в отраву: почему категорически нельзя переваривать яйца

13:45

Одессу могут атаковать из Приднестровья при одном условии – полковник запаса СБУВидео

13:44

Это гениально: почему в Индии носят по двое трусовВидео

13:40

"Птицам Мадяра" приказали немедленно выйти из БахмутаВидео

13:31

Отправили "на убой": под Авдеевкой ВСУ уничтожили полк мобилизованных из РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:25

"Блокирование вступления в НАТО приблизило войну": в Бундестаге обвинили Меркель в страданиях УкраиныВидео

13:18

"Солнце - это просто фонарь": безумный Лоза выдал антинаучную чушь в эфире у путиниста Корчевникова

12:52

Минобороны могло купить "золотые фляги" для армии, переплатив за них в 10 раз – СМИ

12:49

В "ПМР" могут мобилизовать до 30 тысяч: эксперт раскрыл тревожный сценарийВидео

Реклама
12:36

Как избавиться от муравьев в огороде на грядках: насекомые оставят почву в покоеВидео

12:33

"Хороший русский" Дмитрий Назаров возмущен тем, что его просят донатить на ВСУВидео

12:18

"527 тысяч": СМИ подсчитали, сколько реально человек Путин мобилизовал воевать с УкраинойВидео

12:12

"Говорит, что думает, его вины нет": у Иво Бобула назвали извинения перед женщинами фейкомВидео

11:52

Боеприпасы перебросят из ЕС: ВСУ передадут дефицитные снаряды — FT

11:51

Украина получит два-три типа современных истребителей - РезниковВидео

11:50

Все дело в цвете: что означает, когда кошка переходит дорогу

11:46

"Я много знаю, и это вселяет оптимизм": Резников спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

11:35

Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

11:34

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

11:33

Особенности и риски поздней беременности новости компании

Реклама
11:18

Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

11:05

"Произошло кровоизлияние": Данилко пришлось отменить концерты Сердючки из-за серьезной болезниВидео

10:55

Переговоры Киева и Москвы возможны после деоккупации Запорожья и Херсонщины - советник Залужного

10:46

Ученые ахнули: что нашли в 188-летней "капсуле времени", спрятанной в башне церквиВидео

10:38

Тогда - незаменимое, сейчас - бесполезное: почему в советских квартирах было окно в туалетеВидео

10:16

Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветникВидео

10:06

США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - ПентагонВидео

09:49

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

09:30

Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

09:20

Гороскоп на сегодня 3 марта 2023: Тельцам – раздумия, Львам - вдохновениеВидео

09:20

Если Россия соберёт 30 тысяч в Приднестровье, то пойдет в наступление на Одессу - ПритулаЭксклюзив

09:02

"Выдерживали прямое попадание ракет": эксперт назвал самые безопасные места во время землетрясенияВидео

08:49

Ольха-М достанет до Крыма: Украина увеличит дальность ударов высокоточных ракетВидео

08:33

"Бавовна" в Подмосковье, где разрабатывали Искандеры и Кинжалы для армии РФ: новые подробности

08:32

Будет ли Иран существовать? Разделение четырех провинций в Южном Азербайджане может закончиться распадом страны

08:20

У Москвы есть три недели для принятия решения о выводе войск из Молдовымнение

08:02

"Соловьев же врать не будет": Слепаков поглумился над россиянамиВидео

07:32

Хитрые японцы ставят бутылки с водой возле своих домов: зачем они так делаютВидео

07:28

Россиян ликвидируют сотнями: Данилов назвал потери РФ и Украины в БахмутеВидео

07:27

Оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и хотят заставить ВСУ отступить - ISWВидео

Реклама
07:26

Красота, грация и лучший друзья: 5 самых популярных пород котов в 2023 годуВидео

06:51

От Javelin и Stinger до танков: как выглядят более $30 млрд помощи США Украине - WSJВидео

06:20

Некрологи о Путине после его смертимнение

05:10

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

04:05

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

03:20

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

03:20

Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лавашаВидео

02:52

Без белья, без стыда, но с улыбкой: Катя Лозовицкая снялась обнаженной

02:22

"Зачем делать такие фото?": Волочкова вызвала отвращение и смех у людейВидео

01:38

ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в мартеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять