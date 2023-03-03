"Солнце - это просто фонарь": безумный Лоза выдал антинаучную чушь в эфире у путиниста Корчевникова

Юрий Лоза в который раз подтвердил, что он адепт опровергнутой еще во времена Возрождения теории "плоской земли.

Юрий Лоза и Борис Корчевников / коллаж фото УНИАН

Скандально известный своими пропутинскими взглядами и дикими заявлениями певец и композитор из страны-агрессора Юрий Лоза в очередной раз выдал антинаучный бред. В этот раз площадкой для своих высказываний он выбрал телепередачу собрата по взглядам – бывшего актера, а ныне православного фанатика и кремлевского пропагандиста Бориса Корчевникова.

Лоза в который раз подтвердил, что он адепт опровергнутой еще во времена Возрождения учеными Николаем Коперником и Джордано Бруно теории "плоской земли".

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"Люди видят явления, который невозможны на шарообразной Земле - река не может течь по шару", − без тени сомнения сказал Лоза.

Даже матерый пропагандист Корчевников явно обалдел от такого высказывания. И, на свою беду, решил спросить у Лозы – мол, если земля плоская, то почему Солнце всходит и заходит. Но не тут-то было. С сияющими чистым безумием глазами тот выдал заготовленный ответ.

"С моей точки зрения, Солнце - это просто фонарь направленного действия. Поворачивают фонарь – становится темно", − сказал Лоза. Правда, не стал уточнять, кто или что этот самый процесс осуществляет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

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