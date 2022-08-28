"Русских начинают унижать": Лоза поведал, как украинцы "испортили" Европу

Лоза поведал, как украинцы "испортили" Европу / скриншот

Российский певец Юрий Лоза, который уверен, что Земля плоская, заявил о "полной деградации" Европы.

68-летний артист считает, что русских начинают унижать прямо на границе, а в Европе все изменяется в худшую сторону.

"Тот самый благополучный Старый свет, о котором мы говорим, кардинально изменился. Париж, в котором я побывал впервые больше 30 лет назад, абсолютно не похож на тот, в котором я был 4 года назад. Это просто "черный" город. В нем не рекомендуют ходить вечером в одиночку, потому что могут ограбить и избить", - заявил Лоза.

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Пропутинский певец считает, что украинские беженцы "навели свой порядок" в Европе.

"Когда сын работал в Барселоне, его предупредили, что вечером по городу лучше не ходить и часы дорогие не надевать. Только днем в сопровождении. Да, там красивая архитектура, масса других красот, но атмосфера всё хуже и хуже. А тем более сейчас, когда туда хлынул поток украинцев. Они уже там навели свой украинский порядок", - заявил артист.

Напомним, певица Любовь Успенская, которой грозить тюрьма за избиение щенка, нашлась в российской глубинке. Ранее сообщалось, что она сбежала в США.

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