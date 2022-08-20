"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

Любовь Успенская / скриншот

Певица Любовь Успенская, которой грозить тюрьма за избиение щенка, нашлась в российской глубинке. Ранее сообщалось, что она сбежала в США.

На своей страничке в Instagram она опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.

"Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем. Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу вам сказать, чтобы вы не засоряли себе голову ложной информацией и получали кайф от последних тёплых летних дней, как и я", - сообщила в подписи к фото Успенская.

Любовь Успенская / скрншот

Поклонником Успенской удивил внешний вид любимицы, а некоторые даже подкололи ее.

"Да хоть бы и уехала и что, свободная и самодостаточная, я не понимаю, что теперь сидеть в Рязани, чтобы никого не бесить", "А что ж такое? Рязань? Люба, как там с пожарами, далеко от вас?", "У нас очень много прекрасных мест, за всю жизнь не успеть посмотреть...здоровья вам и отличного отдыха, а в Америке делать нам нечего", - писали под постом пропутинской певицы.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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