78-летний комик Евгений Петросян, который льет со сцены плоские пропагандистские шутки и поддерживает кровавые преступления страны-оккупанта, стал жертвой кармы. Старику приходится молодиться, ведь в жены он взял себе женщину в два раза младше него. Приходится за ней поспевать, что в преклонном возрасте путиниста уже чревато больницей.
Так в СМИ страны на болотах появилась новость о том, что после прогулки по москве Петросяну пришлось вызывать карету скоро помощи, которая в срочном порядке доставила его в больницу. За помощью обратилась молодуха клоуна, когда он упал прямо посреди улицы.
Причем рухнул Петросян крайне неудачно. Он заработал себе сложный перелом предплечья со смещением.
Сейчас артиста оставили в медицинском учреждении под присмотром врачей. И без того непростой перелом усложняется возрастом Петросяна. Татьяна Брухунова, супруга путиниста, его госпитализацию пока не комментирует.
Ранее вдова Виталия Билоножко, певица Светлана Билоножко, жестко обрушилась на беглянку-запроданку Таисию Повалий, с которой до полномасштабной войны дружила семьями.
Также певца-путиниста Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея. Артист, который всерьез верит, что Земля плоская, ощутил на себе последствия законов физики.
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