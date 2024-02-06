"Не хотите возвращаться - рот закройте": вдова Билоножко жестко обрушилась на Повалий

Украинская певица Светлана Билоножко предположила, как сложится судьба беглянки-запроданки Таисии Повалий, которая продолжает жить и работать в России.

https://stars.glavred.info/ne-hotite-vozvrashchatsya-rot-zakroyte-vdova-bilonozhko-zhestko-obrushilas-na-povaliy-10539383.html Ссылка скопирована

Светлана Билоножко уверена, что Повалий верит в то, что рассказывает об Украине. / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная украинская эстрадная певица Светлана Билоножко заявила ‒ певице Таисии Повалий, которая продолжает жить и зарабатывать в стране-агрессоре России кровавые рубли, скорее всего, русские пропагандисты доплачивают за то, что она публично ругает Украину. Об этом Светлана Белоножко рассказала в интервью "Обозреватель".

"Мы работали вместе, а сейчас не общаемся. Знаете, многие когда-то ехали на заработки в Москву, как говорила моя бабушка, за длинным рублем. Были такие времена. Но ведь не сейчас, когда случилась страшная беда. И если вы уже не хотите возвращаться, то хотя бы рот свой закройте! Ну разве не так? Не выдавайте такой нелепости. Как вы можете? Она младше – мы всегда ее отстаивали с Виталиком, потому что, пока не появился нынешний муж, у нее тяжело все шло", – говорит певица.

Билоножко уверена, что Повалий верит в то, что рассказывает об Украине.

видео дня

"Допускаю, что ей сильно задурманила голову пропаганда. Ну и страх, конечно. Смотрите, что там делают со всеми, кто не согласен с кремлевской политикой. А возможно, им доплачивают за то, что такое несут, – такой вариант тоже не исключаю", ‒ сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.