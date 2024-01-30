Вдова Билоножко наехала на свою "подругу" Повалий: "Да что ты себе позволяешь?"

Светлана Билоножко считает, что певица-запроданка своими выходками довела маму до сумасшедшего дома.

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Светлана Билоножко жестко раскритиковала Таисию Повалий / коллаж: Главред, фото: Facebook Светланы Билоножко, instagram.com/tpovaliy_best

Предательство Таисии Повалий шокировало многих украинцев. Увы, она не единственная звезда, которая продалась стране-оккупанту за кровавые рубли, однако певица и тут отличилась - она яростно транслирует всеми возможными способами пропагандистские нарративы, поливает грязью Украину и воспевает страну на болотах.

Певица Светлана Билоножко, вдова Народного артиста Украины Виталия Билоножко, в недавнем интервью для Rostyslove Production призналась, что была близка с Повалий и ее семьей, а теперь даже не хочет смотреть в ее сторону. Артистка не понимает, как Тая живет со своим предательством, ведь даже родная мать запроданки не выдержала ее выходок.

"Меня шокировала Тая Повалий. Мы ее настолько знаем. Она не то, что шокировала, она убила нас просто. Мы так подумали с Виталиком, что у нее там что-то не так в голове. Она говорит такие вещи и проклинает все на свете… Да кто ты такая! Что ты себе позволяешь! Но как же можно, когда ее мама, простая женщина, в больнице от этого ужаса… Она тоже не могла постичь того, что несет ее дочь... Говорят, она сейчас где-то в психбольнице и там все совсем плохо…", - рассказала Светлана Григорьевна.

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Впрочем, Билоножко, как и многие, кто знает Повалий лично, считает, что причина предательства певицы не в убеждениях, а в деньгах. "Думаю, что деньги сыграли свою роль. И они не понимают, что когда вакханалии их плохого царька придет конец, то и им тоже, в первую очередь. Потому что украинцы не прощают такого. Мне кажется, маловато мозгов… И рядом людей нет, кто бы сказал: "Что же ты делаешь, [бессовестная]? Тебе даже не жалко ни мать, ни святой земли, которая тебя создала", - возмутилась Билоножко.

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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