Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

Жена юмориста Евгения Петросяна, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала, что вторая дочь родилась в прошлом году.
На своей странице в Instagram Татьяна поделилась снимком куклы новорожденной с вышитой буквой "М" на груди.
"Дочь родилась в прошлом году и не в марте. Когда я буду готова поделиться подробной информацией, я обязательно это сделаю", — написала Брухунова.
Поклонники в комментариях сразу же предположили, что имя девочки начинается с этой буквы.
"Буква М, Машенька";
"Марина?";
"Я даже не заметила этой буквы "М". Сколько ажиотажа вокруг этого. Главное, чтобы детки были здоровы и счастливы, а имя Татьяна всем остро заинтересованным скажет, когда посчитает нужным", - написали подписчики Татьяны.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Напомним, недавно Татьяна Брухунова показала снимок с мужем Евгением Петросяном и маленьким сыном Ваганом. На общем снимке еще больше заметно, какая колоссальная разница в возрасте между ней и ее пожилым путинистом.
А также молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала серию снимков, где позирует в мимозе. Видимо, таким образом она поздравила себя с Днем всех влюбленных.
Читайте больше о Петросяне:
- Убогий Петросян на "голубом огоньке" рассказывал тупые шутки про Украину и президента Зеленского
- "У нас вся Россия находится во всех списках": Петросян и другие россияне очумели от санкций Украины
- "На кого он Степаненко променял": молодую жену Петросяна заплевали россияне