Татьяна Брухунова рассказала некоторые подробности о рождении дочери от 78-летнего Евгения Петросяна.

https://stars.glavred.info/molodaya-zhena-prestarelogo-petrosyana-raskryla-detali-rozhdeniya-docheri-10551062.html Ссылка скопирована

Татьяна Брухунова намекнула, на какую букву начинается имя младшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена юмориста Евгения Петросяна, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала, что вторая дочь родилась в прошлом году.

На своей странице в Instagram Татьяна поделилась снимком куклы новорожденной с вышитой буквой "М" на груди.

"Дочь родилась в прошлом году и не в марте. Когда я буду готова поделиться подробной информацией, я обязательно это сделаю", — написала Брухунова.

видео дня

Поклонники в комментариях сразу же предположили, что имя девочки начинается с этой буквы.

"Буква М, Машенька";

"Марина?";

"Я даже не заметила этой буквы "М". Сколько ажиотажа вокруг этого. Главное, чтобы детки были здоровы и счастливы, а имя Татьяна всем остро заинтересованным скажет, когда посчитает нужным", - написали подписчики Татьяны.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, недавно Татьяна Брухунова показала снимок с мужем Евгением Петросяном и маленьким сыном Ваганом. На общем снимке еще больше заметно, какая колоссальная разница в возрасте между ней и ее пожилым путинистом.

А также молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна показала серию снимков, где позирует в мимозе. Видимо, таким образом она поздравила себя с Днем всех влюбленных.

Читайте больше о Петросяне:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.