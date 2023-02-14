Без ничего: молодуха Петросяна влезла в мимозу

Жена артиста Евгения Петросяна, видимо, таким образом поздравила себя с Днем всех влюбленных.

Татьяна Брухунова / instagram.com/bruhunova/

Молодая жена путиниста-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которой в отличие от ее престарелого комика всего 33 года, оголилась на весь Instagram.

На странице своей социальной сети, она выложила абсолютно голый лук, который, впрочем, прикрывал ее причинные места. В частности, Брухунова закрылась цветами мимозы.

"Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой!" - написала молодуха.

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Татьяна Брухунова / Instagram

Пользователи соцсетей обычно критикуют звезду, однако в этот раз ей достались лишь комплименты.

Отметим, что "непубличная" Татьяна возомнила себя законодательницей моды, некоей Анной Винтур для страны на болотах, и с завидной регулярностью публикует на своей странице в Instagram нелепые луки, от которых волосы на затылке становятся дыбом.

Недавно Брухунова показала, в каком виде разгуливает по Стамбулу. Какофония цветов, форм и оттенков больно режет глаз, а от общего вида наряда слегка кружится голова. И отнюдь не от восхищения.

Жена Петросяна, как говорится, "надела все самое лучшее сразу" - несмотря на то, что вещи она выбирает дорогие и брендовые, комбинирует их она довольно странно. Так, на новом фото она предстала в белом трикотажном гольфе, жилетке-манишке кислотно-розового цвета на завязочках, джинсовой юбке-миди, черных колготках и серых замшевых ботинках на шнурке. В довершение образа она надела черные солнцезащитные очки, а в руки взяла маленькую сумочку.

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