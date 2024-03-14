Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

Клара Новикова намекнула, каким образом родился младенец у престарелого Петросяна с молодой женой.

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Клара Новикова прокомментировала пополнение в семьи Петросяна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Вчера жена престарелого путиниста Евгения Петросяна, который в диком восторге от страшного террористического нападения РФ на Украину, Татьяна Брухунова шокировала общественность новостью о пополнении в их семье.

В сети уже начали ходить слухи, что ребенка родила суррогатная мать, ведь никто не видел жену Петросяна Татьяну Брухунову беременной.

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Дров в огонь подкинула подруга юмориста. Клара Новикова дала комментарий для росСМИ и сказала, что рада за Петросяна.

"Я только вернулась с гастролей, увидела новость, очень обрадовалась за него и за его молодую жену. Это же здорово, что тут говорить! Евгений Ваганович может себе позволить, он обеспеченный человек и очень ответственный. Конечно, он подошел к этому вопросу со всей серьезностью. Таких случаев много, люди становятся родителями во взрослом возрасте, почему бы и нет? Нужно порадоваться", — призналась Клара Новикова.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Отметим, недавно Евгения Петросяна госпитализировали со сложнейшим переломом предплечья со смещением и пока он находился в больнице, его молодая жена отправилась на отдых в Китай.

А также Татьяна Брухунова не сдержалась после концерта скандального Филиппа Киркорова - она внезапно заступилась за изменившего себя до неузнаваемости поклонника войны России против Украины.

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