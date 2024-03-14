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От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

Элина Чигис
14 марта 2024, 10:04
Терапевт обьяснила, может ли путинист Евгений Петросян иметь детей в 78 лет.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова рассказала о пополнении в семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Вчера молодая жена путиниста и поклонника кровавого вторжения РФ в Украину Евгения Петросяна Татьяна Брухунова удивила новостью о пополнении в семьи. Татьяна родила второго ребенка пару месяцев назад, но скрывала это.

У Петросяна и Брухуновой родилась дочь, имя которой пока не рассекретили. В сети уже начали ходить слухи, что Татьяна не вынашивала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. А все из-за того, что Брухунову так и не видели беременной.

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Жена 78-летнего комика жестко ответила на такие комментарии:

"Если я не сливаю свои беременные фото в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!"

Терапевт Кристина Заплавнова дала комментарий росСМИ по поводу пополнения в семье Петросяна и заверила, что даже в таком возрасте юморист может еще иметь детей.

"Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом. Особенно, если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья", — сказала Заплавнова.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, недавно после прогулки по Москве Евгению Петросяну пришлось вызывать карету скорой помощи, которая доставила его в больницу. За помощью обратилась молодая жена путиниста, когда он упал прямо посреди улицы.

А также Евгения Петросяна раскритиковали, что он использует старые шутки на своих концертах, некоторые даже просто крадет из интернета.

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Евгений Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
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