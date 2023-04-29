"Мерзость, убожество, просто гадость": жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова

Татьяна Брухунова не сдержалась, комментируя критику в сторону Филиппа Киркорова.

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Жену Петросяна "прорвало" после концерта Киркорова / скриншот YouTube

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не сдержалась после концерта скандального Филиппа Киркорова - она внезапно заступилась за изменившего себя до неузнаваемости поклонника войны России против Украины.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фрагмент из выступление Киркорова, но пользователи сети резко высказались о его внешности.

Брухунова решила заступиться за Киркорова.

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"Это выдающийся человек, поверьте. Наши с вами дети и внуки будут говорить о нем в превосходной степени…Мне безумно жалко тех людей, которые ни разу не видели живого выступления, но комментируют, раздают ярлыки. Такая мерзость во всем этом! Такое убожество мысли, просто гадость!", - выпалила жена Петросяна.

Более того, она отвечала почти каждому, кто критиковал скандального певца.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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